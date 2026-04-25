El Pabellón del Palacio de los Deportes de la CDMX será la sede para el regreso a México de The Rapture en concierto este 25 de abril.
A continuación el horario y hora en la que termina el concierto de The Rapture en el Pabellón del Palacio de los Deportes para que no se te pase nada:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo
- Duración: Se estima 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
The Rapture regresa a México tras 15 años este 25 de abril
Tuvieron que pasar 15 años para que The Rapture regresara a México, hoy 25 de abril será su concierto en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
Por lo que ya tienes todos lo necesario para disfrutar como se debe del concierto de The Rapture.
Recuerda que el Pabellón Oeste está en el Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.
Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.