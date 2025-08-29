La Maraka se prepara para un concierto que promete de la cantante mexicana de 41 años de edad, Paty Cantú hoy viernes 29 de agosto.

Así que prepárate para disfrutar con todo en el concierto de Paty Cantú en La Maraka, pues te tenemos el horario y hora en la qué termina el show en vivo en la CDMX.

Horario y hora en la qué termina el concierto de Paty Cantú en La Maraka del 29 de agosto

Prepara tu llegada y hasta el regreso a casa para el concierto de Paty Cantú en La Maraka del 29 de agosto con el horario y hora en la qué termina el espectáculo de la cantante mexicana; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 8 de la noche

Hora: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Kaia Lana de 33 años de edad

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Duración: De 2 a 5 horas

Hora en la que termina: Alrededor de entre las 11:30 pm a las 2:30 am

Paty Cantú (Paty Cantú Instagram @patycantu )

Paty Cantú se presenta en concierto por primera vez en La Maraka hoy 29 de agosto

Por primera vez en La Maraka hoy 29 de agosto llega la cantante mexicana Paty Cantú en concierto.

Concierto íntimo entre Paty Cantú y sus fans que disfrutaran de los éxitos de la cantante en vivo en una noche que promete ser inolvidable.

Entre detalles, prevé tomar en cuenta que el concierto de Paty Cantú prevé una duración de 2 a 5 horas dependiendo del artista, según precisa La Maraka en su sitio web.

Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de cada momento en el concierto de Paty Cantú desde La Maraka, el icónico escenario de la CDMX, mismo que celebra sus 70 años con lo mejor de la musica en vivo, y que hoy 29 de agosto tendrá a la interprete se Suerte.