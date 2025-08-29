La cantautora mexicana de 41 años de edad, Paty Cantú se prepara para una noche en concierto desde el recinto de La Maraka hoy viernes 29 de agosto.

Así que a los fans de Paty Cantú les tenemos los detalles en conciertos desde La Maraka con el setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Paty Cantú en La Maraka de hoy 29 de agosto

Hoy 29 de agosto, Paty Cantú de presenta en concierto desde La Maraka, por lo que el setlist de canciones, horario y telonero para esta noche en vivo con sus fans son:

Apertura de puertas: 8 de la noche

Hora: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Kaia Lana de 33 años de edad

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Posibles temas del setlist de canciones para el concierto del 29 de agosto de Paty Cantú en La Maraka

La cantante Paty Cantú llega en concierto por primera vez al escenario de La Maraka en la CDMX este viernes 29 de agosto.

Concierto de Paty Cantú que promete ser una noche inolvidable e íntima con sus fans.

Se espera que la cantante Paty Cantú este interpretando sus mejores temas a lo largo de su carrera en vivo desde La Maraka.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto del 29 de agosto de Paty Cantú en La Maraka sean:

Corazón bipolar Goma de mascar Al mismo kbrn (De Siempre) Cuenta pendiente A las 3 Funeral 2.0 Amor, amor, amor Mariposas No fue suficiente Clavo que saca otro clavo Lo que no quieres saber Al voluntario Prefiero ser su amante La otra Malvas Valiente Cuando vuelvas Al infiel Por besarte Déjame ir Afortunadamente no eres tú Suerte

Recuerda que el concierto de Paty Cantú se suma a las celebraciones del icónico recinto de La Maraka, pues este año cumple 70 años llevando lo mejor en vivo en su escenario para la CDMX.