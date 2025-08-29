La cantautora mexicana de 41 años de edad, Paty Cantú se prepara para una noche en concierto desde el recinto de La Maraka hoy viernes 29 de agosto.

Así que a los fans de Paty Cantú les tenemos los detalles en conciertos desde La Maraka con el setlist de canciones, horario y telonero para que no se pierdan de nada.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Paty Cantú en La Maraka de hoy 29 de agosto

Hoy 29 de agosto, Paty Cantú de presenta en concierto desde La Maraka, por lo que el setlist de canciones, horario y telonero para esta noche en vivo con sus fans son:

  • Apertura de puertas: 8 de la noche
  • Hora: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Kaia Lana de 33 años de edad
  • Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente
Paty Cantú
Posibles temas del setlist de canciones para el concierto del 29 de agosto de Paty Cantú en La Maraka

La cantante Paty Cantú llega en concierto por primera vez al escenario de La Maraka en la CDMX este viernes 29 de agosto.

Concierto de Paty Cantú que promete ser una noche inolvidable e íntima con sus fans.

Se espera que la cantante Paty Cantú este interpretando sus mejores temas a lo largo de su carrera en vivo desde La Maraka.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto del 29 de agosto de Paty Cantú en La Maraka sean:

  1. Corazón bipolar
  2. Goma de mascar
  3. Al mismo kbrn (De Siempre)
  4. Cuenta pendiente
  5. A las 3
  6. Funeral 2.0
  7. Amor, amor, amor
  8. Mariposas
  9. No fue suficiente
  10. Clavo que saca otro clavo
  11. Lo que no quieres saber
  12. Al voluntario
  13. Prefiero ser su amante
  14. La otra
  15. Malvas
  16. Valiente
  17. Cuando vuelvas
  18. Al infiel
  19. Por besarte
  20. Déjame ir
  21. Afortunadamente no eres tú
  22. Suerte

Recuerda que el concierto de Paty Cantú se suma a las celebraciones del icónico recinto de La Maraka, pues este año cumple 70 años llevando lo mejor en vivo en su escenario para la CDMX.