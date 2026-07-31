Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Opyi en el Foro Puebla, acá te damos el horario del 31 de julio.

El trap del cantante Opyi sonará en el Foro Puebla de la Ciudad de México.

Horario del concierto de Opyi en el Foro Puebla

Así quedó el horario del concierto de Opyi en el Foro Puebla para el 31 de julio:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Opyi (OPYI / Facebook)

Víctor Yael García Zenteno, mejor conocido como Opyi, es uno de los exponentes más importantes del trap mexicano.

En su concierto del Foro Puebla, el cantante presentará en vivo su nuevo material discográfico.

Canciones como “Parece un Sueño” y “A 120″ hará vibrar el escenario del Foro Puebla 186.

Ruta para llegar al Foro Puebla

Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la ruta más fácil para no perderte el concierto de Opyi.

En transporte público, la mejor forma es bajarse en la estación Insurgentes del Metro CDMX o Durango del Metrobús.

Toma en cuenta que si viajas en auto, el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento, por lo que se sugiere usar parquímetro cerca de la zona.

La dirección del Foro Puebla es Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.