Te contamos a qué hora termina el concierto de Mijares en Auditorio Nacional. Acá el horario del 31 de julio.

Nuevamente, Manuel Mijares regresa al Coloso de Reforma para celebrar sus 40 años de exitosa carrera musical con un show sinfónico.

Horario del 31 de julio para concierto de Mijares en Auditorio Nacional

Este es horario del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional para este 31 de julio:

Lobby: 6:30 de la tarde

Sala: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Concierto Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional (Mijares / Facebook)

Toma en cuenta que en el caso del estacionamiento, este suele abrir hasta tres horas antes del evento.

El show sinfónico de Mijares fusiona la orquesta en vivo con la potente voz del cantante mexicano.

Temas como “Para amarnos más”, “El soldado del amor” o “El privilegio de amar” serán parte del repertorio que interpretará Mijares ante todos sus fans.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Si viajas en transporte público, la opción más cercana al Auditorio Nacional es la estación Auditorio que corresponde a la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, sólo deberás caminar unos cuantos metros para estar en la explanada del recinto.

En auto, la vía de acceso principal es Avenida Paseo de la Reforma.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.