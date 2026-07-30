Si vas al concierto de Mijares en el Auditorio Nacional, acá te compartimos setlist, horario y telonero para el 31 de julio.

El cantante Manuel Mijares se presentará en la CDMX con un show sinfónico como parte de los festejos de sus 40 años de carrera.

Setlist del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional

Este podría ser el setlist de canciones de Mijares en el Auditorio Nacional del viernes 31 de julio.

Popurrí

Corazón salvaje

Bella

No se murió el amor

Si me enamoro

Buena fortuna

Que nada nos separe

El breve espacio

Amor has de esperar / Siempre / Tan sólo / El amor no tiene fronteras

Baño de mujeres

Nunca sabrás amar

Uno entre mil

Cuando me vaya

Poco a poco

Tengo amor que llora triste

Te extraño

Soldado del amor

No hace falta que lo digas

Sentirme vivo

Para amarnos más / Me acordare de ti / Qué nada nos separe

El privilegio de amar

Manuel Mijares, cantante. (Agencia México)

Horario del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional para este 31 de julio:

Lobby: 6:30 de la tarde

Sala: 7:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

El show sinfónico de Mijares mezcla una orquesta en vivo con la potente voz del cantante mexicano.

Se trata de un espectáculo musical en “El Soldado del Amor” interpreta sus mejores canciones.

Manuel Mijares (@oficialmijares / Instagram)

Telonero del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional

Por ahora, no hay telonero confirmado para el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional el 31 de julio.

De cualquiera manera, será una noche especial para los fans, ya que estará llena de romanticismo y nostalgia.