Si vas al concierto de Mijares en el Auditorio Nacional, acá te compartimos setlist, horario y telonero para el 31 de julio.
El cantante Manuel Mijares se presentará en la CDMX con un show sinfónico como parte de los festejos de sus 40 años de carrera.
Setlist del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional
Este podría ser el setlist de canciones de Mijares en el Auditorio Nacional del viernes 31 de julio.
- Popurrí
- Corazón salvaje
- Bella
- No se murió el amor
- Si me enamoro
- Buena fortuna
- Que nada nos separe
- El breve espacio
- Amor has de esperar / Siempre / Tan sólo / El amor no tiene fronteras
- Baño de mujeres
- Nunca sabrás amar
- Uno entre mil
- Cuando me vaya
- Poco a poco
- Tengo amor que llora triste
- Te extraño
- Soldado del amor
- No hace falta que lo digas
- Sentirme vivo
- Para amarnos más / Me acordare de ti / Qué nada nos separe
- El privilegio de amar
Horario del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional para este 31 de julio:
- Lobby: 6:30 de la tarde
- Sala: 7:30 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
El show sinfónico de Mijares mezcla una orquesta en vivo con la potente voz del cantante mexicano.
Se trata de un espectáculo musical en “El Soldado del Amor” interpreta sus mejores canciones.
Telonero del concierto de Mijares en el Auditorio Nacional
Por ahora, no hay telonero confirmado para el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional el 31 de julio.
De cualquiera manera, será una noche especial para los fans, ya que estará llena de romanticismo y nostalgia.