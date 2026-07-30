Prepárate para el concierto de Opyi en el Foro Puebla. Acá el setlist, horario y telonero para el 31 de julio.
El cantante mexicano de trap, Víctor Yael García Zenteno, mejor conocido como Opyi, llega a CDMX para dar un concierto.
Setlist del concierto de Opyi en Foro Puebla
Este sería el posible setlist del concierto de Opyi en el Foro Puebla para el 31 de julio.
- Parece un sueño
- Jardín de violetas
- A 120
- ¿Qué puede pasar?
- Ilegal
- Futuro / Luz y Sombra
- Mala
- Cara tapada
- Falling Back
- Excusa
- Amanecer
- Tell U Momma
- Seasson 1: Opium G, Cap.1
- Baby Girl
- Paranoid
- Mala
- London
- Pasaron la horas
- Señal
- Frío
- Bahía
- Cállese
- OMG
- Frost
- En la Disco
- Bb yo no sé
- Backwood
- Baby Girl
- Most Wanted
Horario del concierto de Opyi en el Foro Puebla
El concierto de Opyi en el Foro Puebla de CDMX tendrá este horario para el 31 de julio:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Considerado una de las voces más representativas del trap mexicano, Opyi hará vibrar el Foro Puebla donde presentará su más reciente material discográfico.
Por ello, hay grandes expectativas por el show en vivo que dará Opyi ante todos sus fanáticos.
Telonero para el concierto de Opyi en el Foro Puebla
Opyi contará con El Muns, Serrato2k y Kid Nauty como artistas invitados.
Ellos serán los teloneros encargados de amenizar el concierto en el Foro Puebla.