Prepárate para el concierto de Opyi en el Foro Puebla. Acá el setlist, horario y telonero para el 31 de julio.

El cantante mexicano de trap, Víctor Yael García Zenteno, mejor conocido como Opyi, llega a CDMX para dar un concierto.

Setlist del concierto de Opyi en Foro Puebla

Este sería el posible setlist del concierto de Opyi en el Foro Puebla para el 31 de julio.

Parece un sueño

Jardín de violetas

A 120

¿Qué puede pasar?

Ilegal

Futuro / Luz y Sombra

Mala

Cara tapada

Falling Back

Excusa

Amanecer

Tell U Momma

Seasson 1: Opium G, Cap.1

Baby Girl

Paranoid

Mala

London

Pasaron la horas

Señal

Frío

Bahía

Cállese

OMG

Frost

En la Disco

Bb yo no sé

Backwood

Baby Girl

Most Wanted

Opyi (OPYI / Facebook)

Horario del concierto de Opyi en el Foro Puebla

El concierto de Opyi en el Foro Puebla de CDMX tendrá este horario para el 31 de julio:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Considerado una de las voces más representativas del trap mexicano, Opyi hará vibrar el Foro Puebla donde presentará su más reciente material discográfico.

Por ello, hay grandes expectativas por el show en vivo que dará Opyi ante todos sus fanáticos.

Opyi (OPYI / Facebook)

Telonero para el concierto de Opyi en el Foro Puebla

Opyi contará con El Muns, Serrato2k y Kid Nauty como artistas invitados.

Ellos serán los teloneros encargados de amenizar el concierto en el Foro Puebla.