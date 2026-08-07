Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional, acá te compartimos el horario del 7 de agosto.

El En Pleno Vuelo World Tour 2026 de la agrupación Junior Klan llega a la CDMX con un show en vivo lleno de cumbia.

Horario del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional

Este sería el horario del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional para el viernes 7 de agosto.

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Junior Klan (Junior Klan / Facebook)

A lo largo de su presentación en vivo, Junior Klan interpretará sus mejores temas y pondrá A bailar a sus fanáticos.

La artista invitada será la cantante Bereni-C, “La Novia del Sureste”, quien es una colaboradora recurrente de Junior Klan.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

No llegues tarde al Auditorio Nacional, acá te damos la mejor ruta.

Si viajas en transporte público, la opción es bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir, tendrás que caminar unos metros para llegar al recinto que se ubica a mano derecha del edificio principal.

La dirección del Lunario del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.