Ya está todo listo para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 7 de agosto.

La cumbia llega a la CDMX de la mano de la agrupación Junior Klan con presenta su En Pleno Vuelo World Tour 2026.

Setlist del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional este 7 de agosto, sería este:

Mi Razón de Ser

En Tus Manos

La Pruebita

Mentirosa

Coquetona

Las Africanas

Ya No Te Amo

Cancunense

Como Una Novela

El Baile de San Juan

Colate un Cacho

Mi Estrella

Aline

Si Supieras

La Medallita

Dale El Biberón

El Final de Nuestra Historia

Amor de Primavera

La Negra Ave María

Atrévete a Mirarme

El Bibí

Como Agua en las Manos

Dale el Biberón

Esa Noche

Junior Klan (Junior Klan / Facebook)

Horario del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional

Este será el horario del viernes 7 de agosto para el concierto de Junior Klan en el Lunario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Junior Klan interpretará sus mejores temas y pondrá bailar a su público con mucha cumbia.

Así que te recomendamos llegar con anticipación para que encuentres el mejor lugar para el show.

Telonero para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional

Bereni-C será la artista invitada para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional.

Conocida como “La Novia del Sureste”, la cantante es una colaboradora recurrente de Junior Klan por lo que se espera el mejor ambiente.