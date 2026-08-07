Ya está todo listo para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 7 de agosto.
La cumbia llega a la CDMX de la mano de la agrupación Junior Klan con presenta su En Pleno Vuelo World Tour 2026.
Setlist del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional
El setlist para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional este 7 de agosto, sería este:
- Mi Razón de Ser
- En Tus Manos
- La Pruebita
- Mentirosa
- Coquetona
- Las Africanas
- Ya No Te Amo
- Cancunense
- Como Una Novela
- El Baile de San Juan
- Colate un Cacho
- Mi Estrella
- Aline
- Si Supieras
- La Medallita
- Dale El Biberón
- El Final de Nuestra Historia
- Amor de Primavera
- La Negra Ave María
- Atrévete a Mirarme
- El Bibí
- Como Agua en las Manos
- Dale el Biberón
- Esa Noche
Horario del concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional
Este será el horario del viernes 7 de agosto para el concierto de Junior Klan en el Lunario:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Junior Klan interpretará sus mejores temas y pondrá bailar a su público con mucha cumbia.
Así que te recomendamos llegar con anticipación para que encuentres el mejor lugar para el show.
Telonero para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional
Bereni-C será la artista invitada para el concierto de Junior Klan en el Lunario del Auditorio Nacional.
Conocida como “La Novia del Sureste”, la cantante es una colaboradora recurrente de Junior Klan por lo que se espera el mejor ambiente.