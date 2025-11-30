El cantante británico de rock William Michael Albert Broad, mejor conocido como Billy Idol llega en concierto este domingo 30 de noviembre al Estadio Alfredo Harp Helú.

Concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú del cual ya te traemos setlist, horario y telonero para que disfrutes del show como se debe; esto son los detalles:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Teloneros: Desierto Drive

Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist del concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú sean los siguientes: