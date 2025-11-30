El cantante británico de rock William Michael Albert Broad, mejor conocido como Billy Idol llega en concierto este domingo 30 de noviembre al Estadio Alfredo Harp Helú.

Concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú del cual ya te traemos setlist, horario y telonero para que disfrutes del show como se debe; esto son los detalles:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Teloneros: Desierto Drive
  • Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist del concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre

El Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX recibe hoy 30 de noviembre en concierto al británico Billy Idol.

Concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú que forma parte de su gira “It’s a Nice Day To… Tour Again!”.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú sean los siguientes:

  1. Still Dancing
  2. Cradle of Love
  3. Flesh for Fantasy
  4. 77
  5. Eyes Without a Face
  6. Steve Stevens Guitar Solo
  7. Mony Mony
  8. Love Don’t Live Here Anymore
  9. Too Much Fun
  10. Gimme the Weight
  11. Ready Steady Go
  12. Blue Highway
  13. Rebel Yell
  14. Dancing With Myself
  15. Hot in the City
  16. People I Love
  17. White Wedding