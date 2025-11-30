Hoy domingo 30 de noviembre llega el cantante británico de rock William Michael Albert Broad, mejor conocido como Billy Idol en concierto al Estadio Alfredo Harp Helú.
Por lo que si eres de los afortunados en asistir, te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú, esto debes saber:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Teloneros: Desierto Drive
- Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
Billy Idol llega al Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre
La gira “It’s a Nice Day To… Tour Again!” del cantante Billy Idol llega al Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre.
Concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú que promete ser una noche llena de rock para sus fans.
Recuerda que el Estadio Alfredo Harp Helú se ubica en avenida Viaducto Río de la Piedad, Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Puerta 8, de la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.
La forma más sencilla de llegar es por Metro en la Línea 9 bajando en la estación Puebla.