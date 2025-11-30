Hoy domingo 30 de noviembre llega el cantante británico de rock William Michael Albert Broad, mejor conocido como Billy Idol en concierto al Estadio Alfredo Harp Helú.

Por lo que si eres de los afortunados en asistir, te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú, esto debes saber:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Teloneros: Desierto Drive

Setlist de canciones: 17 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

​​Billy Idol en CDMX: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto en Estadio Harp Helú (​​Billy Idol )

Billy Idol llega al Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre

La gira “It’s a Nice Day To… Tour Again!” del cantante Billy Idol llega al Estadio Alfredo Harp Helú hoy 30 de noviembre.

Concierto de Billy Idol en el Estadio Alfredo Harp Helú que promete ser una noche llena de rock para sus fans.

Recuerda que el Estadio Alfredo Harp Helú se ubica en avenida Viaducto Río de la Piedad, Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca, Puerta 8, de la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar es por Metro en la Línea 9 bajando en la estación Puebla.