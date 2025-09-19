Peacemaker temporada 2 de DC se acerca a su recta final, es por ello que HBO Max lanzó el tráiler del episodio 6 de la serie, el cual ha sido alabado por el propio James Gunn.

El director de Peacemaker temporada 2 de DC señala que lo que veremos en el episodio 6 de la serie es de lo mejor que ha hecho en su carrera.

¿Qué veremos en el episodio 6 de Peacemaker temporada 2?

De acuerdo con el tráiler del episodio 6 de Peacemaker temporada 2 de DC, los amigos de nuestro protagonista encontrarán la forma de activar el portal multiversal.

First teaser for Episode 6 of ‘PEACEMAKER’ Season 2.



James Gunn has previously said that he thinks Episodes 6-8 are some of his best work ever. pic.twitter.com/xYt9IXwZuw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 19, 2025

En el episodio 6 de Peacemaker temporada 2 de DC, Harcourt y compañía entrarán al universo donde Christopher Smith decidió “autoexiliarse”, debido a que es una realidad mejor que en la que vive.

Obviamente él no se esperaba que sus amigos lo siguieran hasta ahí; claro que aunque no se muestra, es un hecho que las cosas no serán tan fáciles, pues aún no sabemos en que universo están los personajes.

Con esto, se prepara el terreno para el gran final, ya que recordemos que la serie solo tendrá 8 episodios.

Es decir, de momento solo le quedan 3 capítulos a esta segunda temporada.

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

James Gunn cree que el final de Peacemaker temporada 2 es lo mejor que ha hecho

Los últimos 3 episodios de Peacemaker temporada 2 de DC son muy importantes para el show, empezando por el mencionado episodio 6.

No solo porque es el final, también porque James Gunn cree que es lo mejor que ha hecho.

De hecho James Gunn y HBO Max están protegiendo bastante los últimos 3 episodios de Peacemaker temporada 2 de DC, al grado que ni siquiera medios especializados han tenido acceso a estos.

Pues el director también adelantó que hay varios spoilers fuertes en el final de la serie, de ahí que no querían que se filtrara nada antes de tiempo.

El episodio 6 de Peacemaker temporada 2 se estrenará el 25 de septiembre , mientras que el final de temporada será el jueves 9 de octubre.