Descubre a qué hora termina el concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte. Aquí el horario del 1 de agosto.

El Rancheando en la Ciudad Tour 2026 llega a CDMX para un concierto con los máximos exponentes de la música regional.

Horario del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX

Así será el horario del concierto en Arena CDMX de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

El Fantasma y Los Huracanes del Norte (Especial)

La presentación de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX contará con interpretaciones a dueto.

Por lo que se trata de un show especial para todos los fans de ambas agrupaciones.

Ruta para llegar a la Arena CDMX

Te damos la ruta más rápida para llegar a la Arena CDMX y no perderte del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.

Si viaja en transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Ferrería que pertenece a la Línea 6 del Metro CDMX.

Una vez saliendo, únicamente tendrás que caminar por cinco minutos hasta el recinto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.