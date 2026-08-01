Si no sabes a qué hora termina el concierto de Yuri en Auditorio Nacional, acá te damos el horario del 1 de agosto.

La gira Icónica Recargada de Yuri cierra en la Ciudad de México con un concierto para todos sus fans.

Horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional para el 1 de agosto, es este:

Lobby: 6:00 de la tarde

Sala: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Yuri (Yuri / Facebook)

La presentación en vivo de Yuri será espectacular, ya que la cantante rendirá homenaje a Michael Jackson en su show.

Además de que interpretará sus mejores temas como son “Maldita Primavera”, “Detrás de mi ventana” y “El apagón”.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

La mejor opción para llegar al Auditorio Nacional en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir del Metro se debe caminar por un par de minuto para arribar al recinto.

Para quienes vayan en auto, su opción es entrar por Avenida Paseo de la Reforma. Considera que el estacionamiento del recinto abre hasta tres horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.