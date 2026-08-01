El pianista Raúl Di Blasio tendrá un concierto este 1 de agosto en La Maraka, para deleitar a todos sus seguidores con una noche llena de música y elegancia en su interpretación.

Si tienes planeado ir a ver a Raúl Di Blasio en su concierto en La Maraka, a continuación te damos todos los detalles al respecto.

Setlist del concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka

Aunque no hay un setlist confirmado para el concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka, se espera que interprete estas melodías:

Corazón de Niño

Penélope

Aguas de Invierno

Barroco

Melissa

Hasta Que Te Conocí

Como Fue

Después de ti... Qué?

Luna de París

Querida

Procuro Olvidarte

Balada para Adelina

El Día que me Quieras

Eva

Santa Fe

Delicado (Tico Tico)

Raúl Di Blasio (@diblasiooficial)

Horario del concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka

El concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka dará inicio a las 9:30 p.m. del 1 de agosto, teniendo una duración aproximada de 2 horas.

Por lo que el show terminará alrededor de las 11:30 p.m.; si bien es una hora complicada, al ser sábado puede ser más manejable para los asistentes.

Algo a tomar en cuenta es que las puertas del recinto se abrirán hasta las 8:00 p.m., por lo que se recomienda no llegar con tanta anticipación.

Tomando en cuenta la naturaleza del evento, es poco probable que haya retrasos o inconvenientes de último minuto que puedan afectar el horario.

Raúl Di Blasio (@diblasiooficial)

Telonero del concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka

Dado que el concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka es de corte más “clásico”, no se espera que haya teloneros en esta ocasión.

De hecho, la misma publicidad del concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka omite cualquier mención a artistas invitados.