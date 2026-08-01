Raúl Di Blasio se presentará en La Maraka de la CDMX el próximo 1 de agosto, en un concierto especial para todos los fans que lo siguen desde hace varios años.

Si vas a ir al concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka, a continuación te daremos todos los detalles del horario para que planees bien tu llegada y salida.

¿A qué hora termina el concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka?

El concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka empezará a las 9:30 p.m. del 1 de agosto, con una duración aproximada de 2 horas, por lo que terminará alrededor de las 11:30 p.m.

Por otra parte, las puertas para el concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka se abrirán a las 8:00 p.m.; es decir, una hora y media antes del inicio del show.

Raúl Di Blasio (@diblasiooficial)

La recomendación es no llegar con tanta anticipación, pues los asistentes no podrán pasar al recinto hasta que anochezca, a diferencia de otros eventos.

Esto también significa que no habrá ningún telonero, por lo que el pianista estará en el escenario todo desde el inicio hasta el fin del concierto.

¿El concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka podría retrasarse?

Si bien es conocido que los conciertos por lo general se retrasan un par de minutos, en el caso de Raúl Di Blasio en La Maraka luce bastante complicado.

Como mencionamos, no habrá telonero, que por lo general es lo que retrasa los eventos en vivo debido a toda la logística que implica coordinar a diversos artistas.

Asimismo, el concierto de Raúl Di Blasio en La Maraka es de un corte más relajado y clásico, los cuales por lo general empiezan en punto y se desarrollan de manera fluida.