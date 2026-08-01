Se acabó la espera para el concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX. Acá el setlist, horario y telonero del 1 de agosto.
El proyecto Rancheando en la Ciudad reúne a El Fantasma y Los Huracanes del Norte, dos grandes de la música regional mexicana.
Setlist del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX
El Fantasma y Los Huracanes del Norte interpretarían este setlist en su concierto de Arena CDMX para el 1 de agosto:
- Qué bonito
- La venganza del viejito
- 20 mujeres de negro
- El corrido de Joselo
- El Troquero
- Engañoso y Cobarde
- Nomás por tu culpa
- Mi Chula y yo
- Amarte es mi gusto
- En qué trabaja el muchacho
- Fue mentira
- Te perdoné una vez
- El hombre de negro
- Cabrón y vago
- Palabra de hombre
- El Circo
- El Nano
- Guárdame este noche
- Los Envidiosos
- Mi última voluntad
Horario del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX
De acuerdo con la Arena CDMX, así será el horario del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX
Por el momento, no se ha anunciado telonero para el concierto en Arena CDMX de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.
De cualquier manera, el show en vivo será especial, ya que por primera vez se reúnen dos referentes del regional para interpretar su disco “Rancheando en la Ciudad”.