Se acabó la espera para el concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX. Acá el setlist, horario y telonero del 1 de agosto.

El proyecto Rancheando en la Ciudad reúne a El Fantasma y Los Huracanes del Norte, dos grandes de la música regional mexicana.

Setlist del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX

El Fantasma y Los Huracanes del Norte interpretarían este setlist en su concierto de Arena CDMX para el 1 de agosto:

Qué bonito

La venganza del viejito

20 mujeres de negro

El corrido de Joselo

El Troquero

Engañoso y Cobarde

Nomás por tu culpa

Mi Chula y yo

Amarte es mi gusto

En qué trabaja el muchacho

Fue mentira

Te perdoné una vez

El hombre de negro

Cabrón y vago

Palabra de hombre

El Circo

El Nano

Guárdame este noche

Los Envidiosos

Mi última voluntad

El Fantasma y Los Huracanes del Norte (Especial)

Horario del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX

De acuerdo con la Arena CDMX, así será el horario del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Telonero del concierto de El Fantasma y Los Huracanes del Norte en Arena CDMX

Por el momento, no se ha anunciado telonero para el concierto en Arena CDMX de El Fantasma y Los Huracanes del Norte.

De cualquier manera, el show en vivo será especial, ya que por primera vez se reúnen dos referentes del regional para interpretar su disco “Rancheando en la Ciudad”.