No te pierdas el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional. Aquí el setlist, horario y telonero para el 1 de agosto.

Yuri regresa al Auditorio Nacional de la CDMX con su gira Icónica Recargada para dar un espectáculo inolvidable.

Setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional

De acuerdo con su más recientes presentaciones, este sería el setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional para el 1 de agosto:

Hola

De que te vale fingir

Este amor ya no se toca

Amiga mía

Cuando baja la marea

Ya no vives en mí

El espejo

Detrás de mi ventana

Así no te amará jamás

Señora

Sin él

El hombre que yo amo

Que ganas de no verte nunca más

Qué te pasa

Déjala

Es ella más que yo

Yo te pido amor

Maldita primavera

El apagón

Yuri, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional es este para el 1 de agosto:

Lobby: 6:00 de la tarde

Sala: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Yuri (Yuri / Facebook)

Telonero para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional del sábado 1 de agosto.

Sin embargo, el show será bastante especial, ya que la cantante rendirá homenaje a Michael Jackson.

También hará un recorrido por los mejores momentos de su carrera que la consolidaron como la un ícono de la música.