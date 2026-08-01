No te pierdas el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional. Aquí el setlist, horario y telonero para el 1 de agosto.
Yuri regresa al Auditorio Nacional de la CDMX con su gira Icónica Recargada para dar un espectáculo inolvidable.
Setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
De acuerdo con su más recientes presentaciones, este sería el setlist del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional para el 1 de agosto:
- Hola
- De que te vale fingir
- Este amor ya no se toca
- Amiga mía
- Cuando baja la marea
- Ya no vives en mí
- El espejo
- Detrás de mi ventana
- Así no te amará jamás
- Señora
- Sin él
- El hombre que yo amo
- Que ganas de no verte nunca más
- Qué te pasa
- Déjala
- Es ella más que yo
- Yo te pido amor
- Maldita primavera
- El apagón
Horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional es este para el 1 de agosto:
- Lobby: 6:00 de la tarde
- Sala: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Yuri en el Auditorio Nacional del sábado 1 de agosto.
Sin embargo, el show será bastante especial, ya que la cantante rendirá homenaje a Michael Jackson.
También hará un recorrido por los mejores momentos de su carrera que la consolidaron como la un ícono de la música.