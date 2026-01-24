El Circo Volador recibe en concierto este 24 de enero a la banda de death metal sueca Dark Tranquility.

Concierto de Dark Tranquility en el Circo Volador del cual si vas te tenemos el horario y la hora en la que termina para que armes tu itinerario y disfrutes del show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Dark Tranquility en el Circo Volador este 24 de enero

Este sábado 24 de enero es el esperado concierto de Dark Tranquility en el Circo Volador de la CDMX.

Dark Tranquility llega al Circo Volador como parte de la gira The Character Gallery México 2026 con fechas también en Guadalajara, Querétaro y Monterrey, así que disfruta.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.