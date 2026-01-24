José Madero en el Estadio GNP Seguro aterriza este sábado 24 de enero con especial concierto para los fans.

Así que si eres de los afortunado de ver en concierto a José Madero en el Estadio GNP Seguros, a continuación los detalles horario y hora en la que termina el show:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Serbia

Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

José Madero (Instagram/jose_madero)

El tour Érase una bestia de José Madero llega al Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros recibe con concierto especial el tour Érase una bestia de José Madero este sábado 24 de enero.

Para los fans recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.