El Pepsi Center WTC recibe al rapero y exponente del hip-hop mexicano C-Kan en concierto este sábado 24 de enero.
Así que prepárate para no perderte de nada que te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto del 24 de enero de C-Kan en Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Faruz Feet
- Invitados especiales: Dharius y Melódico
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche
Llega Italia Tour de C-Kan al Pepsi Center WTC
El Italia Tour de C-Kan en el Pepsi Center WTC de la CDMX llega en concierto este 24 de enero con lo mejor de sus rimas.
Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.