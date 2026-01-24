La banda de death metal sueca Dark Tranquility llega este sábado 24 de enero con concierto en el Circo Volador de la CDMX.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show en vivo de Dark Tranquility en Circo Volador:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de Dark Tranquility en el Circo Volador

Dark Tranquility se presenta en concierto que promete en el Circo Volador este sábado 24 de enero.

Esto como parte de la gira de conciertos The Character Gallery México 2026 de Dark Tranquility, que además de la CDMX, también llegan a Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Dark Tranquility en Circo Volador sean los siguientes: