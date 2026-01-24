La banda de death metal sueca Dark Tranquility llega este sábado 24 de enero con concierto en el Circo Volador de la CDMX.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles del setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada en el show en vivo de Dark Tranquility en Circo Volador:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
Concierto de Dark Tranquility en Circo Volador
Posible setlist para el concierto de Dark Tranquility en el Circo Volador

Dark Tranquility se presenta en concierto que promete en el Circo Volador este sábado 24 de enero.

Esto como parte de la gira de conciertos The Character Gallery México 2026 de Dark Tranquility, que además de la CDMX, también llegan a Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Dark Tranquility en Circo Volador sean los siguientes:

  1. Punish My Heaven
  2. Edenspring
  3. Lethe
  4. The Emptiness From Which I Fed
  5. The Dividing Line
  6. The New Build
  7. One Thought
  8. The Endless Feed
  9. Through Smudged Lenses
  10. My Negation
  11. Lost to Apathy
  12. The Last Imagination
  13. ThereIn
  14. Unforgivable
  15. Atoma
  16. Not Nothing
  17. Phantom Days
  18. Misery’s Crown
  19. Blinded by Fear