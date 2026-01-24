José Madero se presenta en un magno concierto este sábado 24 de enero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
Concierto de José Madero del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Serbia
- Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
Posible setlist para concierto de José Madero en Estadio GNP Seguros
El cantautor mexicano y ex líder de Pxndx, José Madero se prepara para un concierto inolvidable para los fans en el Estadio GNP Seguros este 24 de enero.
Concierto de José Madero que forma parte de su gira Érase una bestia tour con los mejores éxitos de su carrera musical.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de José Madero en Estadio GNP Seguros sean:
- Hablemos del campo
- O discordia
- Cerraron Chipinque
- Rayo de luz
- Teoremas, etc
- Gardenias ’87
- Noche de brujas
- ¿A poco no?
- Providencia a la izquierda
- Día de mayo
- Padre nuestro
- Plural siendo singular
- Cum laude
- Sin ampersand
- Documentales
- La petite mort
- Codependientes
- Zero
- Rey ahogado
- MCMLXXX
- Dafne
- Ojalá
- Quisiera no pensar
- Nueva Inglaterra
- Vidrio por doquier
- Let’s All Go to the Lobby
- Campeones del mundo
- Lamentable
- Cantar de gesta
- Quince mil días
- Suspira sobre mí
- Narcisista por excelencia
- Invócame