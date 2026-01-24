José Madero se presenta en un magno concierto este sábado 24 de enero en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Concierto de José Madero del cual a los fans ya les tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Serbia
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 33 temas en vivo
José Madero
José Madero (Especial)

Posible setlist para concierto de José Madero en Estadio GNP Seguros

El cantautor mexicano y ex líder de Pxndx, José Madero se prepara para un concierto inolvidable para los fans en el Estadio GNP Seguros este 24 de enero.

Concierto de José Madero que forma parte de su gira Érase una bestia tour con los mejores éxitos de su carrera musical.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de José Madero en Estadio GNP Seguros sean:

  1. Hablemos del campo
  2. O discordia
  3. Cerraron Chipinque
  4. Rayo de luz
  5. Teoremas, etc
  6. Gardenias ’87
  7. Noche de brujas
  8. ¿A poco no?
  9. Providencia a la izquierda
  10. Día de mayo
  11. Padre nuestro
  12. Plural siendo singular
  13. Cum laude
  14. Sin ampersand
  15. Documentales
  16. La petite mort
  17. Codependientes
  18. Zero
  19. Rey ahogado
  20. MCMLXXX
  21. Dafne
  22. Ojalá
  23. Quisiera no pensar
  24. Nueva Inglaterra
  25. Vidrio por doquier
  26. Let’s All Go to the Lobby
  27. Campeones del mundo
  28. Lamentable
  29. Cantar de gesta
  30. Quince mil días
  31. Suspira sobre mí
  32. Narcisista por excelencia
  33. Invócame