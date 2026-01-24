El rapero y exponente del hip-hop mexicano C-Kan llega en concierto al Pepsi Center WTC este sábado 24 de enero.

Concierto para los fans del cual ya les tenemos setlist, horario y telonero, para que no se pierdan de nada de C-Kan en el Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Faruz Feet

Invitados especiales: Dharius y Melódico

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Posible setlist para el concierto de C-Kan en el Pepsi Center WTC

Esto como parte de la gira Italia Tour de C-Kan en el Pepsi Center WTC, se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto sean los siguientes: