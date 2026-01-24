El rapero y exponente del hip-hop mexicano C-Kan llega en concierto al Pepsi Center WTC este sábado 24 de enero.
Concierto para los fans del cual ya les tenemos setlist, horario y telonero, para que no se pierdan de nada de C-Kan en el Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Faruz Feet
- Invitados especiales: Dharius y Melódico
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
Posible setlist para el concierto de C-Kan en el Pepsi Center WTC
El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a C-Kan con concierto inolvidable e invitados especiales este sábado 24 de enero.
Esto como parte de la gira Italia Tour de C-Kan en el Pepsi Center WTC, se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto sean los siguientes:
- Esta Vida Me Encanta
- Somos de Barrio
- Me Pongo High
- M.E.X.I.C.O.
- Quisiera Volver
- De Qué Sirve
- Mi Música Es Un Lenguaje
- Vivo La Vida Cantando
- Compadres
- Viajando en una Nube
- A Todo Galope
- Un Par de Balas
- Libertad
- María
- Disculpa
- Canta Conmigo
- Soy de la Calle
- Cuando el Amor Se Va
- Mi Canción
- Vuelve