El rapero y exponente del hip-hop mexicano C-Kan llega en concierto al Pepsi Center WTC este sábado 24 de enero.

Concierto para los fans del cual ya les tenemos setlist, horario y telonero, para que no se pierdan de nada de C-Kan en el Pepsi Center WTC:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Faruz Feet
  • Invitados especiales: Dharius y Melódico
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
C-Kan
C-Kan (@ckan98 / Instagram)

Posible setlist para el concierto de C-Kan en el Pepsi Center WTC

El Pepsi Center WTC de la CDMX recibe a C-Kan con concierto inolvidable e invitados especiales este sábado 24 de enero.

Esto como parte de la gira Italia Tour de C-Kan en el Pepsi Center WTC, se prevé que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto sean los siguientes:

  1. Esta Vida Me Encanta
  2. Somos de Barrio
  3. Me Pongo High
  4. M.E.X.I.C.O.
  5. Quisiera Volver
  6. De Qué Sirve
  7. Mi Música Es Un Lenguaje
  8. Vivo La Vida Cantando
  9. Compadres
  10. Viajando en una Nube
  11. A Todo Galope
  12. Un Par de Balas
  13. Libertad
  14. María
  15. Disculpa
  16. Canta Conmigo
  17. Soy de la Calle
  18. Cuando el Amor Se Va
  19. Mi Canción
  20. Vuelve