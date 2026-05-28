Este 28 y 29 de mayo llega en concierto doble para México, la cantante francesa Alizee a La Maraka de la CDMX.
Y si no te quieres perder de nada en los conciertos de Alizee en La Maraka, te dejamos a continuación lo que debes saber del horario y hora en la que terminan el show:
- Apertura de puertas: 8:00 pm
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Alizee en La Maraka este 28 y 29 de mayo
La música de la cantante de pop francés Alizee está por llegar a La Maraka con dos fechas en concierto programadas para este 28 y 29 de mayo.
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Recuerda que La Maraka es el recinto ubicado en calle Mitla número 410 en la colonia Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, CDMX.
Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe de los conciertos de Alizee en La Maraka.