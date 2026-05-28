La cantante francesa Alizee está de regreso en México, con dos fechas en concierto para el 28 y 29 de mayo en La Maraka de la CDMX.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Alizee en La Maraka:

  • Apertura de puertas: 8:00 pm
  • Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Alizée
Alizée (Alizée / Facebook)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka del 28 y 29 de mayo

La Maraka recibe a la francesa Alizee este 28 y 29 de mayo en concierto que prometen ser inolvidables para sus fans.

Y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka sean los siguientes:

  1. Intralizée
  2. L’Alizé
  3. Hey ! Amigo !
  4. Mademoiselle Juliette
  5. Toc de mac
  6. J’en ai marre !
  7. Lui ou toi
  8. Les collines (Never Leave You)
  9. Blonde
  10. Gourmandises
  11. Ella, elle l’a
  12. Parler tout bas
  13. J.B.G.
  14. Moi... Lolita
  15. Amélie m’a dit
  16. À cause de l’automne
  17. Fifty Sixty
  18. C’est trop tard
  19. À contre-courant
  20. J’ai pas vingt ans