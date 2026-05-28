La cantante francesa Alizee está de regreso en México, con dos fechas en concierto para el 28 y 29 de mayo en La Maraka de la CDMX.

Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Alizee en La Maraka:

Apertura de puertas: 8:00 pm

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Alizée (Alizée / Facebook)

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka del 28 y 29 de mayo

La Maraka recibe a la francesa Alizee este 28 y 29 de mayo en concierto que prometen ser inolvidables para sus fans.

Y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka sean los siguientes: