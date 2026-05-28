La cantante francesa Alizee está de regreso en México, con dos fechas en concierto para el 28 y 29 de mayo en La Maraka de la CDMX.
Por lo que a los fans ya les tenemos todos los detalles de setlist y telonero para los conciertos de Alizee en La Maraka:
- Apertura de puertas: 8:00 pm
- Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka del 28 y 29 de mayo
La Maraka recibe a la francesa Alizee este 28 y 29 de mayo en concierto que prometen ser inolvidables para sus fans.
Y por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Alizee en La Maraka sean los siguientes:
- Intralizée
- L’Alizé
- Hey ! Amigo !
- Mademoiselle Juliette
- Toc de mac
- J’en ai marre !
- Lui ou toi
- Les collines (Never Leave You)
- Blonde
- Gourmandises
- Ella, elle l’a
- Parler tout bas
- J.B.G.
- Moi... Lolita
- Amélie m’a dit
- À cause de l’automne
- Fifty Sixty
- C’est trop tard
- À contre-courant
- J’ai pas vingt ans