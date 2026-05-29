Caifanes prepara dos conciertos en CDMX con el Auditorio Nacional como punto de encuentro con sus fans. Aquí algunos de los detalles:

Apertura de puertas: a las 19:00 horas

Concierto: a las 21:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 23:00 horas (aproximadamente)

Caifanes mantiene vigente su legado con nuevas fechas en la CDMX

Las presentaciones de Caifanes en la Ciudad de México forman parte del Caifanes Tour 2026, gira que celebra el legado musical construido por la agrupación desde finales de los años ochenta.

A diferencia de otros proyectos musicales, los conciertos actuales no representan un reencuentro reciente ni el lanzamiento de un nuevo disco de estudio de la banda mexicana.

Caifanes (Caifanes Facebook @Caifanes Mex)

El grupo encabezado por Saúl Hernández ha convertido cada espectáculo en un espacio de conexión emocional con sus seguidores, acompañado de mensajes sociales relacionados con derechos humanos y actualidad política.

Los conciertos también destacan por revisar clásicos de los discos publicados entre 1988 y 1994, considerados fundamentales dentro de la historia del rock mexicano contemporáneo.

El repertorio incluye canciones emblemáticas como “Afuera”, “La célula que explota” y “Viento”, además de algunos temas surgidos durante la etapa musical de Jaguares.

La demanda por ver a la agrupación quedó demostrada tras el lleno total registrado el pasado 16 de mayo en el Palacio de los Deportes.

Ante la alta respuesta del público, la banda confirmó nuevas fechas para el 29 y 30 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Además, Caifanes ya tiene programado otro concierto el próximo 11 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros, consolidando su permanencia entre distintas generaciones.