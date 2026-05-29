Este viernes 29 y sábado 30 de mayo, Caifanes llena de música la CDMX con dos conciertos en el Auditorio Nacional.
Conoce los detalles de los horarios para ambas fechas:
- Apertura de puertas: a las 19:00 horas
- Concierto: a las 21:00 horas
- Duración: aproximadamente 2 horas
- Término: a las 23:00 horas (aproximadamente)
Setlist de los conciertos de Caifanes en Auditorio Nacional
Con 39 años de trayectoria en la escena musical, Caifanes cuenta con un amplio repertorio de canciones que será posible escuchar en el Auditorio Nacional.
Con base en shows pasados alrededor de México, se espera que el setlist de Caifanes esté compuesto por estos éxitos:
- El negro cósmico
- Nunca te doblarás (Jaguares cover)
- Piedra
- Miedo
- La vida no es eterna
- Fin (Jaguares cover)
- Viaje astral (Jaguares cover)
- Antes de que nos olviden
- Sombras en tiempos perdidos
- Los dioses ocultos
- Y caíste
- Cuéntame tu vida
- Mátenme porque me muero
- Nubes
- Viento
- No dejes que...
- Perdí mi ojo de venado
- Afuera
- Aquí no es así
- Para que no digas que no pienso en ti
- Nos vamos juntos
- La célula que explota
- La negra Tomasa
Telonero e invitados especiales de Caifanes en Auditorio Nacional
Para ambos conciertos en el Auditorio Nacional, Caifanes no ha confirmado telonero oficial del espectáculo.
Del mismo modo, la banda no suele tener invitados especiales a lo largo de sus presentaciones, pues suelen tocar directamente sus éxitos al público por más de dos horas.
Cualquier actualización y cambio será anunciado por medio de canales oficiales como lo son Ocesa y Ticketmaster.