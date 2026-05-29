Este viernes 29 y sábado 30 de mayo, Caifanes llena de música la CDMX con dos conciertos en el Auditorio Nacional.

Conoce los detalles de los horarios para ambas fechas:

Apertura de puertas: a las 19:00 horas

Concierto: a las 21:00 horas

Duración: aproximadamente 2 horas

Término: a las 23:00 horas (aproximadamente)

Setlist de los conciertos de Caifanes en Auditorio Nacional

Con 39 años de trayectoria en la escena musical, Caifanes cuenta con un amplio repertorio de canciones que será posible escuchar en el Auditorio Nacional.

Con base en shows pasados alrededor de México, se espera que el setlist de Caifanes esté compuesto por estos éxitos:

El negro cósmico

Nunca te doblarás (Jaguares cover)

Piedra

Miedo

La vida no es eterna

Fin (Jaguares cover)

Viaje astral (Jaguares cover)

Antes de que nos olviden

Sombras en tiempos perdidos

Los dioses ocultos

Y caíste

Cuéntame tu vida

Mátenme porque me muero

Nubes

Viento

No dejes que...

Perdí mi ojo de venado

Afuera

Aquí no es así

Para que no digas que no pienso en ti

Nos vamos juntos

La célula que explota

La negra Tomasa

Caifanes (Instagram/@caifanesmex)

Telonero e invitados especiales de Caifanes en Auditorio Nacional

Para ambos conciertos en el Auditorio Nacional, Caifanes no ha confirmado telonero oficial del espectáculo.

Del mismo modo, la banda no suele tener invitados especiales a lo largo de sus presentaciones, pues suelen tocar directamente sus éxitos al público por más de dos horas.

Cualquier actualización y cambio será anunciado por medio de canales oficiales como lo son Ocesa y Ticketmaster.