El Foro Indie Rocks en la CDMX recibe en concierto a la banda neoyorquina de noise rock A Place To Bury Strangers este sábado 6 de septiembre.

Así que prepárate horario y la hora en la que termina el concierto del 6 de septiembre para A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rocks; estos son los detalles.

Horario y a qué hora termina el concierto de A Place To Bury Strangers en el Foro Indie Rocks del 6 de septiembre

A Place To Bury Strangers llega con concierto este sábado 6 de septiembre al Foro Indie Rock, por lo que arma tu itinerario de llegada y hasta regreso a casa con el horario y a qué hora termina el show en vivo son:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora: 7:00 de la noche en punto

Telonero: Sexores y Trace Amount

Lugar: Foro Indie Rocks! en la Sala B

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

Duración: Se prevén 2 horas con 30 minutos de música

Hora de término: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de A Place To Bury Strangers en Foro Indie Rocks

A Place To Bury Strangers regresa a la CDMX con concierto en el Foro Indie Rocks

El regreso de A Place To Bury Strangers en la CDMX será este sábado 6 de septiembre en concierto desde el Foro Indie Rocks.

Concierto con el que la banda A Place To Bury Strangers presentará Synthesizer, su nuevo álbum de estudio.

Concierto de A Place To Bury Strangers en Foro Indie Rocks (Foro Indie Rocks)

Si eres uno de los fans que no se perderá a el concierto de A Place To Bury Strangers, recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niño Héroes, ambas de la Línea 3 .

Pero si aún no tiene boletos, aún hay entradas disponibles para el concierto de A Place To Bury Strangers en taquillas del Foro Indie Rocks o en línea a través de Fever, y el precio de los ticket son: