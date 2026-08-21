Con el viernes botanero inicia hoy 21 de agosto la Jornada 5 del Apertura 2026 de Liga MX. Son cuatro los partidos programados.
Tigres vs Atlante, FC Juárez vs América, León vs Rayados y Querétaro vs Toluca son los partidos del viernes botanero en la Jornada 5, mismos que serán transmitidos por FOX One y Canal 7 desde las 19 horas.
Estos son los 4 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 5 de Liga MX:
- Tigres vs Atlante | 19 horas | FOX One y Canal 7
- León vs Rayados | 19 horas | FOX One
- FC Juárez vs América | 21 horas | FOX One y Canal 7
- Querétaro vs Toluca | 21:10 horas | FOX One
Tigres vs Atlante: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 21 de agosto
Atlante visita a Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 21 de agosto, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Tigres vs Atlante
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7
León vs Rayados: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 21 de agosto
León vs Rayados se miden en un duelo atractivo en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 21 de agosto, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One transmitirá el partido.
- Partido: León vs Rayados
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nou Camp
- Transmisión: FOX One
FC Juárez vs América: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 21 de agosto
FC Juárez vs América chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 21 de agosto en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
FOX One y Canal 7 transmitirán a las 21 horas el partido.
- Partido: FC Juárez vs América
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
Querétaro vs Toluca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 21 de agosto
Querétaro vs Toluca cierran el viernes botanero de la Liga MX el 21 de agosto en la cancha del Estadio La Corregidora.
FOX One transmitirá a las 21:10 horas el partido.
- Partido: Querétaro vs Toluca
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One