La Noche del Demonio: Están entre nosotros, la sexta entrega de la franquicia, ya se puede ver en cines de todo México, por lo que los fans preguntando si tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya vimos la cinta de terror, así que te diremos si hay alguna escena extra por la que valga la pena quedarse.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

¿La Noche del Demonio: Están entre nosotros tiene escena postcréditos?

De manera un tanto sorpresiva, La Noche del Demonio: Están entre nosotros sí tiene escenas postcréditos, la cual sí aporta un poco a la trama de la película.

Es como una especie de pequeño epílogo, por lo que si quieres conocer toda la historia, te tendrás que quedar para la escena post créditos de La Noche del Demonio: Están entre nosotros.

Lo bueno es que esta secuencia extra llega después de las primeras acreditaciones, donde se muestran a los realizadores de la película, así como a actores y actrices que la protagonizan.

Así que no tendrás que esperar tanto para ver este añadido, por si no tienes mucha paciencia o no te puedes quedar mucho tiempo tras el final de la historia principal.

La Noche del Demonio: Están entre nosotros (Sony)

¿De qué trata la escena postcréditos de La Noche del Demonio: Están entre nosotros?

Sin darte muchos spoilers, la escena postcréditos de La Noche del Demonio: Están entre nosotros presenta el destino de uno de los personajes principales.

De hecho, si prestaste atención a la película, la escena hace referencia a algo que mencionaron durante el segundo acto de la misma.

Si bien no se presta para una posible secuela, por lo menos cierra el arco de este personaje de manera más clara, aunque en la secuencia final ya quedaba un poco claro su destino.

No es tan importante en sí, pero funciona perfectamente para darle cierre a este inicio de era de la franquicia, ya sin gran parte de los personajes originales y contando una historia diferente.