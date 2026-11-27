KATSEYE se prepara para dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, los días 27 y 28 de noviembre.

Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los concierto de KATSEYE en Palacio de los Deportes y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde.

Registro y entrega de kits VIP: 3:00 pm

Soundcheck: 5:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan: Alrededor de la 10:00 de la noche

KATSEYE en Palacio de los Deportes: fecha del concierto y boletos (OCESA)

Posibles setlist para el concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes

The Wildworld Tour de KATSEYE llega al Palacio de los Deportes este viernes 27 y sábado 28 de noviembre con lo mejor de la música del popular grupo y promocionando su EP Wild.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes sean los siguientes: