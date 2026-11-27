KATSEYE se prepara para dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX, los días 27 y 28 de noviembre.
Así que ya te traemos todo sobre setlist y telonero para los concierto de KATSEYE en Palacio de los Deportes y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde.
- Registro y entrega de kits VIP: 3:00 pm
- Soundcheck: 5:00 de la tarde
- Telonero: Sin artista previo
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que terminan: Alrededor de la 10:00 de la noche
Posibles setlist para el concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes
The Wildworld Tour de KATSEYE llega al Palacio de los Deportes este viernes 27 y sábado 28 de noviembre con lo mejor de la música del popular grupo y promocionando su EP Wild.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Hootie Frutti
- Internet Girl
- That Way
- Touch
- Mean Girls
- Gabriela
- PINKY UP
- Animal
- Tonight I Might
- I’m Pretty
- Time Lapse
- Gameboy
- Unloveu
- My Way
- Bel Air
- M.I.A
- Debut
- ICONIC BY MISTAKE
- Gnarly