Si quieres saber a qué hora termina Menudo en el Teatro Metropólitan, te damos el horario de su concierto del sábado 28 de noviembre.
Menudo celebrará su 50 aniversario de trayectoria musical con una show en vivo en la CDMX.
Horario del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan
Así quedó el horario de Menudo en el Teatro Metropólitan este 28 de noviembre:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10: 00 de la noche
El concierto de Menudo será una celebración a sus cinco décadas de carrera.
La agrupación interpretará sus temas más conocidos por sus fans. Así que prepárate para cantar hits como “Súbete a mi moto”, “Claridad”, “Quiero Ser” y “Fuego” para vivir una velada de nostalgia.
Ruta para llegar al Teatro Metropólitan
Te damos la mejor ruta para llegar al Teatro Metropólitan y no perderte a Menudo en vivo.
En transporte público la mejor opción es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.
Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.
La dirección del Teatro Metropólitan es Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.