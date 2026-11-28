Si quieres saber a qué hora termina Menudo en el Teatro Metropólitan, te damos el horario de su concierto del sábado 28 de noviembre.

Menudo celebrará su 50 aniversario de trayectoria musical con una show en vivo en la CDMX.

Horario del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan

Así quedó el horario de Menudo en el Teatro Metropólitan este 28 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10: 00 de la noche

Menudo (Menudo Oficial / Facebook)

El concierto de Menudo será una celebración a sus cinco décadas de carrera.

La agrupación interpretará sus temas más conocidos por sus fans. Así que prepárate para cantar hits como “Súbete a mi moto”, “Claridad”, “Quiero Ser” y “Fuego” para vivir una velada de nostalgia.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Te damos la mejor ruta para llegar al Teatro Metropólitan y no perderte a Menudo en vivo.

En transporte público la mejor opción es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección del Teatro Metropólitan es Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.