Te damos setlist y telonero para el concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan este sábado 28 de noviembre.

Menudo regresa a la CDMX para celebrar su 50 aniversario de trayectoria y reencontrarse con sus fans en un show lleno de nostalgia.

Setlist del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan

Este sería el setlist del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan para este 28 de noviembre:

Indianapolis

Quiero Rock

Fuego

Like a Cannonbal

A volar

Amor Primero

Hold Me

Explosion

Quero ser

Por amor

Dulces besos

Zumbador

Cámbiale las pilas

Rock en la TV

Cuando seas grande

Los Últimos Héroes

Historia del primero amor

Si Tú No Estás/If You’re Not Here

No Te Reprimas

Viva! Bravo!

Sabes a Chocolate

En San Juan Me Enamoré

Mi sombra en la pared

Niña Luna

Gafas oscuras

Y Yo No Bailo

Cuando Pasará

Claridad

Súbete a mi moto

Menudo (Menudo Oficial / Facebook)

El repertorio musical de Menudo contará con una selección de los grandes éxitos de la agrupación para que los fans canten a todo pulmón.

Telonero para el concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan

No se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Menudo.

La banda protagonizará su propio show en vivo, por lo que comenzará de forma directa en el escenario.

Por tal motivo, se recomienda llegar con anticipación al Teatro Metropólitan.