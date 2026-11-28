Te damos setlist y telonero para el concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan este sábado 28 de noviembre.
Menudo regresa a la CDMX para celebrar su 50 aniversario de trayectoria y reencontrarse con sus fans en un show lleno de nostalgia.
Setlist del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan
Este sería el setlist del concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan para este 28 de noviembre:
- Indianapolis
- Quiero Rock
- Fuego
- Like a Cannonbal
- A volar
- Amor Primero
- Hold Me
- Explosion
- Quero ser
- Por amor
- Dulces besos
- Zumbador
- Cámbiale las pilas
- Rock en la TV
- Cuando seas grande
- Los Últimos Héroes
- Historia del primero amor
- Si Tú No Estás/If You’re Not Here
- No Te Reprimas
- Viva! Bravo!
- Sabes a Chocolate
- En San Juan Me Enamoré
- Mi sombra en la pared
- Niña Luna
- Gafas oscuras
- Y Yo No Bailo
- Cuando Pasará
- Claridad
- Súbete a mi moto
El repertorio musical de Menudo contará con una selección de los grandes éxitos de la agrupación para que los fans canten a todo pulmón.
Telonero para el concierto de Menudo en el Teatro Metropólitan
No se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Menudo.
La banda protagonizará su propio show en vivo, por lo que comenzará de forma directa en el escenario.
Por tal motivo, se recomienda llegar con anticipación al Teatro Metropólitan.