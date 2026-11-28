El concierto de Matute en la Arena CDMX se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026, como parte de una de las giras más ambiciosas de la agrupación.

La presentación comenzará a las 21:00 horas y marcará la fecha número 13 de la banda en este recinto de la capital mexicana, donde prepara una noche especial.

El espectáculo propone un recorrido por grandes éxitos de los años 80, con canciones en inglés y español, además de una producción audiovisual inspirada en la época de los discos de vinilo.

Setlist de Matute para el concierto en la Arena CDMX

Aunque no se ha confirmado el setlist de Matute para la Arena CDMX, los medleys interpretados durante la gira permiten anticipar la siguiente selección de canciones:

Don’t Stop Believin’ / 20 Millas / I Wanna Dance with Somebody

No Podrás / Besos de Ceniza / La Chica del Bikini Azul

La Matutera / Stayin’ Alive

Llámame / Cuando Seas Grande / Lamento Boliviano / Las Curvas de Esa Chica / Devuélveme a Mi Chica / Ni Tú Ni Nadie

Mis Ojos Lloran por Ti / All That She Wants / Candombe para José / Suavecito / Tarzan Boy / La Negra Tomasa / El Sirenito / Mi Matamoros Querido

Me He Enamorado de un Fan / Celos / Quién Piensa en Ti / No Sé Si Es Amor / Suena Tremendo / Isabel

Tan Enamorados / Detrás de Mi Ventana / Para Amarnos Más / De Mí Enamórate / Querida

Disco Inferno / Es por Amor / Un Nuevo Amor / Decídete / What a Feeling / Gloria / Dancing Queen

Vivir Así, Es Morir de Amor / Debo Hacerlo / Hasta que Te Conocí

La Gata Bajo la Lluvia / Un Buen Perdedor / Olvídame y Pega la Vuelta / Detenedla Ya / Qué Ganas de No Verte Nunca Más / El Triste

Tú y Yo Somos Uno Mismo / Obsesión / Cuando Calienta el Sol / Vete con Ella / Claridad / Será Porque Te Amo / Sé Cómo Duele / 1 + 1 = 2 Enamorados

El Ataque de las Chicas Cocodrilo / No Voy en Tren / En Algún Lugar / Viviendo de Noche / La Muralla Verde / Visite Nuestro Bar

Disco Samba / La Morena / Agárrense de las Manos / Este Ritmo Se Baila Así / Conga / No Tengo Dinero / Lambada / Oye (Abre Tus Ojos)

El orden y la selección podrían cambiar durante el espectáculo, por lo que esta lista funciona como una referencia y no como un repertorio confirmado para la fecha.

Matute (Instagram | @matutemx)

¿Habrá telonero o invitados especiales en el concierto de Matute?

Hasta el momento, Matute no ha anunciado un telonero oficial para su presentación en la Arena CDMX. Por tanto, no hay un acto abridor confirmado antes del espectáculo.

Lo que sí adelantó la agrupación es que contará con invitados especiales para celebrar su concierto número 13 en el recinto. Sus nombres podrían conocerse durante la noche.

El Disco Stereo Tour cuenta con una producción retro-futurista, pantallas de neón y visuales inmersivos que rinden homenaje a los LP y casetes.