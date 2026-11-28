Si eres de los que asistirá al concierto de Gera MX en el Pepsi Center, acá te compartimos el setlist y telonero para el sábado 28 de noviembre.
El rapero Gera MX festejará el Rich Vagos Fest Edición 02 en la Ciudad de México con grandes invitados.
Setlist del concierto de Gera MX en el Pepsi Center
Este sería el setlist del concierto de Gera MX en el Pepsi Center WTC hoy sábado 28 de noviembre:
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- Bye Bye
- Nunca te pude alcanzar
- A lo mexicano
- Qué chula mi ciudad
- Los niños grandes no juegan
- Prohibida
- La primera vez
- Veneno
- Gran pez
- Aguera que tengan miedo
- 90S Kid
- Huracán
- Día / Noche
- Complicado
- X Amor al Arte
- One love
- A 120
- Baby Vegas
- Independiente
- Capítulo 8
- Shelby
- Caballo negro
- Primer trazo
- Cypher
- Déjame en paz
- La flaca
- Un vato como yo
- Me toca perder
- Se me olvidó
- Botella tras botellas
- La calle que me gusta
- Sin tí
Telonero para el concierto de Gera MX en el Pepsi Center
El concierto de Gera MX en el Pepsi Center contará con los siguientes artistas invitados:
- iQlover (King Zoo)
- Opyi
- La Potter
- Jarabe (King Zoo)
La presentación de Gera MX no contará con un solo acto, sino que se trata de un festival musical del sello Rich Vagos.