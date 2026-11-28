Si eres de los que asistirá al concierto de Gera MX en el Pepsi Center, acá te compartimos el setlist y telonero para el sábado 28 de noviembre.

El rapero Gera MX festejará el Rich Vagos Fest Edición 02 en la Ciudad de México con grandes invitados.

Setlist del concierto de Gera MX en el Pepsi Center

Este sería el setlist del concierto de Gera MX en el Pepsi Center WTC hoy sábado 28 de noviembre:

Bye Bye

Nunca te pude alcanzar

A lo mexicano

Qué chula mi ciudad

Los niños grandes no juegan

Prohibida

La primera vez

Veneno

Gran pez

Aguera que tengan miedo

90S Kid

Huracán

Día / Noche

Complicado

X Amor al Arte

One love

A 120

Baby Vegas

Independiente

Capítulo 8

Shelby

Caballo negro

Primer trazo

Cypher

Déjame en paz

La flaca

Un vato como yo

Me toca perder

Se me olvidó

Botella tras botellas

La calle que me gusta

Sin tí

Gera MX (Gera MX / Facebook)

Telonero para el concierto de Gera MX en el Pepsi Center

El concierto de Gera MX en el Pepsi Center contará con los siguientes artistas invitados:

iQlover (King Zoo)

Opyi

La Potter

Jarabe (King Zoo)

La presentación de Gera MX no contará con un solo acto, sino que se trata de un festival musical del sello Rich Vagos.