El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe en concierto a KATSEYE este 27 y 28 de noviembre.

Y para que tengas todo listo, desde ya te dejamos lo que debes saber del horario en que terminan los conciertos de KATSEYE en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde.

Registro y entrega de kits VIP: 3:00 pm

Soundcheck: 5:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 19 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan: Alrededor de la 10:00 de la noche

KATSEYE en Palacio de los Deportes: fecha del concierto y boletos (OCESA)

The Wildworld Tour de KATSEYE en el Palacio de los Deportes

El regreso de KATSEYE a México será en el Palacio de los Deportes el 27 y 28 de noviembre en su gira The Wildworld Tour que promociona su EP Wild.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9, mientras que Metrobús es Goma e Iztacalco de la Línea 2.

Así que ya tienes todo lo necesario para no perderte de nada en los conciertos de KATSEYE en el Palacio de los Deportes.