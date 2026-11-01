Si planeas asistir al concierto del compositor japonés, Akira Yamaoka quien es reconocido por su trabajo musical en Silent Hill, toma en cuenta los horarios para organizar tu llegada y el transporte de regreso a casa.

Es por eso que te damos los horarios para el concierto de Akira Yamaoka en el Teatro Metropólitan de la CDMX, el próximo 1 de noviembre.

¿A qué hora termina Akira Yamaoka en Teatro Metropólitan?

El concierto de Akira Yamaoka está programado para iniciar a las 9:00 de la noche, de acuerdo con la información publicada por Ticketmaster. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la hora en que terminará el espectáculo.

Si la presentación tiene una duración aproximada de dos horas, podría concluir alrededor de las 11:00 de la noche. Este horario es únicamente estimado y podría variar dependiendo del desarrollo del concierto.

¿A qué hora abren las puertas del Teatro Metropólitan?

Para el concierto de Akira Yamaoka del domingo 1 de noviembre, las puertas del Teatro Metropólitan abrirán a las 7:00 de la noche, dos horas antes del inicio programado.

Se recomienda llegar con anticipación para pasar los filtros de seguridad, localizar los accesos y encontrar los asientos sin prisas.

Akira Yamaoka en México: fecha y boletos para su concierto en el Teatro Metropólitan ( Akira Yamaoka )

¿Qué esperar del concierto de Akira Yamaoka en CDMX?

El músico Akira Yamaoka regresará a México para presentarse por primera vez en el Teatro Metropólitan, con una propuesta que contempla elementos visuales y una experiencia sonora que combina estilos como el dark ambient, el trip-hop y la música industrial.

La presentación promete una noche especial para los seguidores de la música de Silent Hill.

Recuerda que la hora de término de Akira Yamaoka es estimada, por lo que conviene consultar las actualizaciones de Ticketmaster y OCESA antes de asistir.