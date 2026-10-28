Te decimos a qué hora termina Omar Courtz en el Palacio de los Deportes para sus conciertos del 28, 29 de octubre y 3 de noviembre.

La gira “Por Si Mañana No Estoy” del cantante Omar Courtz aterriza en la Ciudad de México con tres shows imperdibles.

Horario de los conciertos de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes

Este es el horario para los conciertos de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes los días miércoles 28, jueves 29 de octubre y martes 3 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10 de la noche

Omar Courtz (Omar Courtz/Facebook)

A lo largo de su concierto, Omar Courtz interpretará sus mejores éxito de los álbumes Por Si Mañana No Estoy y Primera Musa.

Además de colaboraciones populares que han consolidado al cantante puertorriqueño como un referente de la música urbana latina.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

Si buscas llegar al Palacio de los Deportes en transporte público, tu mejor opción es bajarte en Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para quienes vayan en auto, el recinto dispone de estacionamiento. No obstante, se sugiere arribar al inmueble con anticipación para alcanzar un lugar.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.