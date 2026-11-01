El músico japonés Akira Yamaoka regresará a México el domingo 1 de noviembre de 2026 para ofrecer un concierto en el Teatro Metropólitan de la CDMX, donde presentará una experiencia musical inspirada en su característico universo sonoro.

Reconocido por su trabajo como compositor y diseñador de sonido de la franquicia de videojuegos Silent Hill, Akira Yamaoka promete un concierto que combinará atmósferas industriales, dark ambient y trip-hop, acompañadas de una propuesta visual renovada.

Akira Yamaoka en México: fecha y boletos para su concierto en el Teatro Metropólitan (OCESA)

Setlist del concierto de Akira Yamaoka en el Teatro Metropólitan

Hasta el momento, no se ha publicado un setlist oficial canción por canción para el concierto de Akira Yamaoka en México; sin embargo, sus seguidores lo reconocen por las composiciones que dieron identidad sonora a Silent Hill.

Entre las piezas más conocidas de la trayectoria de Akira Yamaoka y que podría interpretar en su concierto en el Teatro Metropólitan se encuentran:

“Theme of Laura”

“Promise”

“You’re Not Here”

“Room of Angel”

“One More Soul to the Call”

Estos temas forman parte del repertorio musical de Akira Yamaoka asociado con la franquicia de videojuegos, pero su interpretación en el concierto del 1 de noviembre no está confirmada, por lo que hay que recordar que la selección definitiva podría variar durante la presentación.

¿Quién será el telonero de Akira Yamaoka en CDMX?

Por ahora, no se ha anunciado un artista telonero para el concierto de Akira Yamaoka en el Teatro Metropólitan y tampoco se ha confirmado la participación de algún invitado especial.

El concierto de Akira Yamaoka en el Teatro Metropólitan está programada para las 21:00 horas y será una oportunidad para experimentar en vivo el universo musical del compositor japonés.

Los boletos para el concierto de Akira Yamaoka el próximo 1 de noviembre en CDMX, están disponibles a través de Ticketmaster México, sujeto a disponibilidad.