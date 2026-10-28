La banda mexicana de post rock Austin TV se presenta en el Polyforum Cultural Siqueiros de la CDMX para una serie de conciertos inmersivos “El Círculo de las Mariposas Amarillas” del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Así que prepárate para disfrutar que a continuación te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Austin TV en el Polyforum Cultural Siqueiros:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche
- Telonero: Belafonte Sensacional (en versión acústica)
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: 2:30 horas de música
- Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros
El Polyforum Cultural Siqueiros será el recinto para la serie de conciertos en 360 de Austin TV del 28 de octubre al 1 de noviembre, por lo que prometen ser inolvidables.
Conciertos especiales que en su repertorio se incluirá su álbum MA de manera completa, además de grandes éxitos, por lo que el setlist de canciones sería:
- 171 (∅ ⊆ A)
- Yecta
- Como un demonio en una nube
- Oh! Moon
- En el nombre del viento y del agua
- Kokoro
- Boonmee
- MA
- La ilusión del tacto
- Caballeros del albedrío
- Demon
- De la orquídea y la avispa
- Marduk
- Hasta las hifas, un micelio
- Lattice
- Hazme sentir
- Voces iluminadas por sonrientes
- Ilusión
- Ella no me conoce
- Olvidé decir adiós
- Rucci
- Cisne de pan
- El hombre pánico
- Shiva
- Lo bonito de la muerte
- Ella no me conoce
- Reflejo Infinito
- Roy Rogers