La banda mexicana de post rock Austin TV se presenta en el Polyforum Cultural Siqueiros de la CDMX para una serie de conciertos inmersivos “El Círculo de las Mariposas Amarillas” del 28 de octubre al 1 de noviembre.

Así que prepárate para disfrutar que a continuación te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Austin TV en el Polyforum Cultural Siqueiros:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche

Telonero: Belafonte Sensacional (en versión acústica)

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: 2:30 horas de música

Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche

Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros (Austin TV )

Posible setlist para los conciertos de Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros

El Polyforum Cultural Siqueiros será el recinto para la serie de conciertos en 360 de Austin TV del 28 de octubre al 1 de noviembre, por lo que prometen ser inolvidables.

Conciertos especiales que en su repertorio se incluirá su álbum MA de manera completa, además de grandes éxitos, por lo que el setlist de canciones sería: