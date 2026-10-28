La banda mexicana de post rock Austin TV se presenta en el Polyforum Cultural Siqueiros de la CDMX para una serie de conciertos inmersivos “El Círculo de las Mariposas Amarillas” del 28 de octubre al 1 de noviembre.

Así que prepárate para disfrutar que a continuación te dejamos los detalles completos de setlist y telonero para los conciertos de Austin TV en el Polyforum Cultural Siqueiros:

  • Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche
  • Telonero: Belafonte Sensacional (en versión acústica)
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
  • Duración: 2:30 horas de música
  • Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche
Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros
Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros (Austin TV )

Posible setlist para los conciertos de Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros

El Polyforum Cultural Siqueiros será el recinto para la serie de conciertos en 360 de Austin TV del 28 de octubre al 1 de noviembre, por lo que prometen ser inolvidables.

Conciertos especiales que en su repertorio se incluirá su álbum MA de manera completa, además de grandes éxitos, por lo que el setlist de canciones sería:

  1. 171 (∅ ⊆ A)
  2. Yecta
  3. Como un demonio en una nube
  4. Oh! Moon
  5. En el nombre del viento y del agua
  6. Kokoro
  7. Boonmee
  8. MA
  9. La ilusión del tacto
  10. Caballeros del albedrío
  11. Demon
  12. De la orquídea y la avispa
  13. Marduk
  14. Hasta las hifas, un micelio
  15. Lattice
  16. Hazme sentir
  17. Voces iluminadas por sonrientes
  18. Ilusión
  19. Ella no me conoce
  20. Olvidé decir adiós
  21. Rucci
  22. Cisne de pan
  23. El hombre pánico
  24. Shiva
  25. Lo bonito de la muerte
  26. Ella no me conoce
  27. Reflejo Infinito
  28. Roy Rogers