Del 28 de octubre al 1 de noviembre llegará la banda mexicana de post rock, Austin TV al Polyforum Cultural Siqueiros de la CDMX en concierto.

Así que disfruta de todo momento que ya te dejamos los detalles del horario en terminan los conciertos de Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 en punto de la noche

Telonero: Belafonte Sensacional (en versión acústica)

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: 2:30 horas de música

Hora en la que terminan los concierto: Alrededor de las 9:30 de la noche

Austin TV en Polyforum Cultural Siqueiros (Austin TV )

Austin TV se presenta en formato 360 en el Polyforum Cultural Siqueiros

Austin TV se presenta en la Ciudad de México con su serie de conciertos inmersivos en formato 360 como parte de su show “El Círculo de las Mariposas Amarillas” en el Polyforum Cultural Siqueiro.

Recuerda que el Polyforum Cultural Siqueiros es el recinto ubicado en avenida Insurgentes Sur número 701 en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Polyforum Cultural Siqueiros es por el servicio de transporte Metrobús por la Línea 1 con bajada en la estación Polyforum.

Así que ya tienes todo para disfrutar como se debe de los conciertos de Austin TV en Poliyforum Cultural Siqueiros.