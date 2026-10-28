Prepárate para el concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist y telonero del 28, 29 de octubre y 3 de noviembre.
El cantante Joshua Omar Medina Cortés, mejor conocido como Omar Courtz, visita la CDMX con su gira “Por Si Mañana No Estoy”.
Setlist del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes
Así quedó el setlist del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes para los días 28, 29 de octubre y 3 de noviembre:
- OUTRO
- El mundo se va acabar
- VAMOaCOCHI
- Sirena
- Forever tu Gantel
- Lakenoshi
- ETA
- M U S A E L E V Á
- SUSU
- De Lejitos
- Bonnie and Clyde
- Si estás con alguien
- Por si mañana no estoy
- Paola Asesinos
- Serio con ese Q
- Una Noti
- WO OH OH
- Kyoto
- Nube
- $UELTA GATITA $UELTA
- Ojos Brujos
- Scat Pack
- Woahh
- Monlight
- WHAT U NEED?
- Dulces SueñoZzz
- GANTEL y BELLAKz
- PASIEMPRE
- Quimik
- Holanda
- Cuerpecito
- Cómo se siente
- No Me Conoce
- LUCES DE COLORES
- KOKO
- VeLDÁ
- ¿QUE VAS HACER HOY?
Telonero del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes
No se ha confirmado telonero para el concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes.
Sin embargo, las tres noches de show en vivo de Omar Courtz serán especiales, ya que el cantante puertorriqueño firmó exitosos sold out.