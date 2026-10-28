Prepárate para el concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes. Te damos setlist y telonero del 28, 29 de octubre y 3 de noviembre.

El cantante Joshua Omar Medina Cortés, mejor conocido como Omar Courtz, visita la CDMX con su gira “Por Si Mañana No Estoy”.

Setlist del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes

Así quedó el setlist del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes para los días 28, 29 de octubre y 3 de noviembre:

OUTRO

El mundo se va acabar

VAMOaCOCHI

Sirena

Forever tu Gantel

Lakenoshi

ETA

M U S A E L E V Á

SUSU

De Lejitos

Bonnie and Clyde

Si estás con alguien

Por si mañana no estoy

Paola Asesinos

Serio con ese Q

Una Noti

WO OH OH

Kyoto

Nube

$UELTA GATITA $UELTA

Ojos Brujos

Scat Pack

Woahh

Monlight

WHAT U NEED?

Dulces SueñoZzz

GANTEL y BELLAKz

PASIEMPRE

Quimik

Holanda

Cuerpecito

Cómo se siente

No Me Conoce

LUCES DE COLORES

KOKO

VeLDÁ

¿QUE VAS HACER HOY?

Omar Courtz (Omar Courtz/Facebook)

Telonero del concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes

No se ha confirmado telonero para el concierto de Omar Courtz en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, las tres noches de show en vivo de Omar Courtz serán especiales, ya que el cantante puertorriqueño firmó exitosos sold out.