¿Quieres saber a qué hora empiezan los MTV Video Music Awards 2025? Te damos el horario en México.

Los MTV Music Awards 2025 celebrarán su edición 42 en la UBS Arena de Elmont, Nueva York, Estados Unidos.

¿A qué hora empiezan los MTV Video Music Awards 2025? Este es el horario en México

Los MTV Video Music Awards 2025 serán el domingo 7 de septiembre, con este horario en México:

Horario de la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025: 4:00 de la tarde

Horario de inicio de los MTV Video Music Awards 2025: 6:00 de la tarde

MTV Video Music Awards 2025 (MTV / Facebook)

Para esta edición de los MTV Video Music Awards, el legendario rapero LL Cool J -de 57 años de edad- será el presentador del evento.

Además, la cantante Mariah Carey -de 56 años de edad- recibirá en los MTV Video Music Awards 2025 el premio Video Vanguard, así como tendrá un show en vivo.

Las actuaciones de los MTV Video Music Awards 2025 también tienen programada la presentación de Lady Gaga, de 39 años de edad.

El broche de oro del evento será el tributo a Ozzy Osbourne, cantante que murió el pasado 22 de julio 2025 a los 76 años de edad.

Los artistas que rendirán homenaje a la leyenda del rock serán:

Steven Tyler, de 77 años de edad

Joe Perry, de 74 años de edad

YUNGBLUD, de 28 años de edad

Nuno Bettencourt, de 58 años de edad

Ozzy Osbourne (Instagram/@ozzyosbourne)

¿Dónde ver en México los MTV Video Music Awards 2025?

Los MTV Video Music Awards 2025 se transmitirán en México a través del canal de paga MTV.

Para el público que prefiera el streaming, las opciones son estas plataformas:

Pluto TV

Paramount+

Recuerda que Pluto TV se encuentra disponible en televisiones inteligentes.

En el caso de Paramount+, hay planes desde 99 pesos por mes , suscriptores nuevos tendrán 7 días gratis al contratar el servicio.