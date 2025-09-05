Dado que fue parte importante del canal por varios años, se llevará a cabo un homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025.

En este homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025, participarán amigos y algunos de los “discípulos” del famoso cantante de Black Sabbath.

Si no te lo quieres perder, aquí tienes la información de los MTV VMAs 2025:

Fecha: 7 de septiembre 2025

Sede: UBS Arena en Elmont, Nueva York

Hora: 4:00 p.m. la alfombra roja y 6:00 p.m. la ceremonia (CDMX)

Transmisión: MTV Latinoamérica (Sky, Izzi y Totalplay) y Paramount+

¿Cuáles serán las bandas invitadas al homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025?

De acuerdo con lo revelado, estas son las bandas y artistas invitados al homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025:

Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith

Yungblud, de 27 años de edad

Nuno Bettencourt

Todas la personalidades del homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025, con excepción de Joe Perry, fueron parte del concierto “Back to the Beginning”.

Los miembros de Aerosmith fueron grandes amigos de Ozzy Osbourne durante gran parte de su vida.

Por su parte, Yungblund y Nuno Bettencourt son para muchos los “discípulos” del cantante, pues este siempre los apoyó en su carrera.

Incluso, han llegado a mencionar que el propio Ozzy Osbourne llegó a salvarlos en varias ocasiones, cuando se sentían frustrados y querían dejar todo de lado.

Steven Tyler (NINA PROMMER / EFE)

¿Qué temas tocarán en el homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025?

Los invitados al homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025 formarán una “banda ensamble” que tocará los temas más conocidos del cantante.

Es decir, tocarán un popurrí de las canciones más famosas durante el homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025.

Se espera que por lo menos toquen algunas de las siguientes canciones:

War Pigs

Iron Man

Paranoid

Crazy Train

Mr. Crawley

NIB

Aunque no hay detalles, el rumor es que el homenaje a Ozzy Osbourne en MTV VMAs 2025 será el que abra la ceremonia .

Durará alrededor de 5 minutos, para después darle paso a la premiación.