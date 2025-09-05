Se reveló que HUNTR/X de KPop Demon Hunters se presentará en vivo en los MTV VMAs 2025.

La edición de 42 de los MTV VMAs será bastante especial porque contará con show en vivo imperdibles.

Confirman presentación en vivo de HUNTR/X de KPop Demon Hunters en los MTV VMAs 2025

La banda HUNTR/X de KPop Demon Hunters tendrá una presentación en vivo durante los MTV VMAs 2025, que serán el domingo 7 de septiembre.

El show contará con las cantantes que dieron voz a la agrupación ficticia de la película de Netflix:

Audrey Nuna, de 26 años de edad, voz de Mira

Ejae, de 30 años de edad, voz de Rumi

Rei Ami, de 33 años de edad, voz de Zoey

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

La noche en los MTV VMAs 2025 será especial para HUNTR/X de KPop Demon Hunters.

No solo porque la banda dará su show en vivo, también porque están nominadas en la categoría “Mejor canción del verano” por el tema “Golden”.

Desde su lanzamiento, Golden de KPop Demon Hunters se ha consolidado como una éxito entre el público, acumulando millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

K-Pop Demon Hunters (Tomada de video)

¿A qué hora son los MTV VMAs 2025?

Los MTV VMAs 2025 serán en la UBS Arena de Elmont, en Nueva York, Estados Unidos. Su horario es el siguiente:

Horario de la alfombra roja de MTV VMAs 2025: 4:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

Horario de inicio de MTV VMAs 2025: 6:00 de la tarde (tiempo del centro de México)

En México, la ceremonia de premiación que celebra a los artistas y videos musicales más importantes del año se podrá ver en:

Canal de paga de MTV

Pluto TV

Paramount+

MTV Video Music Awards 2025 (MTV / Facebook)

Para esta edición de los MTV VMAs 2025, Lady Gaga- de 39 años de edad- es la más nominada con 12 candidaturas.

Detrás de ella están Bruno Mars con 11 menciones y Kendrick Lamar con 10. Cabe señalar que los tres artistas están considerados a premio de “Video del año”.

El anfitrión de los MTV VMAs 2025 será el legendario rapero LL Cool J- de 57 años de edad-.

Destaca también el premio Video Vanguard se le dará a Mariah Carey- de 56 años de edad- quien dará un show espectacular.

Mientras que Ozzy Osbourne será homenajeado por:

Steven Tyler, de 77 años de edad

Joe Perry, de 74 años de edad

YUNGBLUD, de 28 años de edad

Nuno Bettencourt, de 58 años de edad