Los MTV Video Music Awards 2025, la fiesta más esperada del año, está a la vuelta de la esquina.

Este año, los MTV Video Music Awards 2025 prometen una noche llena de estrellas, sorpresas y actuaciones espectaculares.

Si eres fan de la música, no te los puedes perder. Entérate aquí de la fecha, la sede y dónde podrás disfrutar de los MTV Video Music Awards 2025 desde México.

MTV Video Music Awards 2024 (Especial / Especial)

MTV Video Music Awards 2025: Esta es la fecha más esperada del pop

La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025 se celebrará el domingo 7 de septiembre de 2025.

En la Ciudad de México (CDMX), la transmisión de los MTV Video Music Awards 2025 comenzará a partir de las 18:00 horas, hora del centro del país.

La cobertura de la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025 arrancará en punto de las 16:00 horas.

MTV Video Music Awards 2025: Esta es la arena donde se llevará a cabo el evento

Los MTV Video Music Awards 2025 se llevarán a cabo en la UBS Arena de Elmont, en Nueva York, recinto que recibirá por segundo año consecutivo el evento.

Este moderno coloso, hogar del equipo de hockey de los New York Islanders, fue inaugurado en 2021.

Su infraestructura fue diseñada para albergar conciertos y eventos deportivos, de ahí que su capacidad ronde los 19 mil asistentes, lo que es perfecto para los MTV Video Music Awards 2025.

MTV Video Music Awards 2025: Así podrás ver la ceremonia desde México

Los MTV Video Music Awards 2025 se transmitirán en más de 150 países.

En México, la transmisión en vivo se llevará a cabo a través del canal de paga de MTV.

¿No tienes televisión por cable? Pluto TV es una de las opciones que tienes para ver la premiación.

Esta plataforma de streaming suele programar eventos de MTV sin costo, por lo que se espera que los MTV Video Music Awards 2025 puedan verse ahí.

Otra opción es Paramount+, que por 99 pesos permite acceder a su programación por todo un mes.

La buena noticia es que puedes obtener una prueba gratuita por 7 días mediante Amazon Prime Video.