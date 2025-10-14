MTV cerrará sus canales en varios países que abarcan, principal, territorio de Europa.

Tras 44 años de emisión, MTV anunció el cierre de sus canales musicales en siete países y los fans mexicanos ya están nerviosos.

¿Ya no se transmitirá en México? Esto se sabe del cierre de canales de MTV

Uno de los canales musicales más icónicos de la televisión es MTV, que anunció el fin de una era.

El 31 de diciembre será la última transmisión de varias emisiones de MTV en:

Reino Unido

Irlanda

Francia

Alemania

Austria

Polonia

Hungría

Australia

Brasil

MTV Miaw 2023 (MTV LATINOAMÉRICA)

MTV dejará de transmitir primero en Europa y posteriormente se extenderá a Latinoamérica.

Hasta el momento, MTV no ha revelado si también desaparecerá de Estados Unidos y México, donde sigue teniendo audiencia.

Brasil será el primer país latinoamericano donde MTV desaparecerá de su señal televisiva.

MTV (Especial )

Por esta razón desparecerá MTV de varios países

MTV fue, por décadas, la plataforma para que el público descubriera nueva música y que los artistas lograran colocarse entre la lista de los más populares.

Hoy en día, las plataformas digitales y las redes sociales son la forma más eficaz de difundir la música.

MTV HD seguirá transmitiendo en todos los países, pero estos son los canales que van a desaparecer:

MTV Music

MTV 80’s

MTV 90’s

Club MTV

MTV Live

Los canales de MTV exclusivos de música serán los que desaparecerán en 2026, tras la fusión de Paramount Global y Skydance media.

En México, MTV se transmite a través de señales de televisión de paga y no es exclusivo de música, por lo que se ha dedicado a la creación de reality shows.

MTV Latinoamérica se puede ver en plataformas digitales como:

Paramount

Pluto TV

App de MTV

Además, MTV cuenta con playlists oficiales en Spotify y YouTube.