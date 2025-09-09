Sabrina Carpenter de 26 años de edad tuvo una presentación en los MTV VMAs 2025, pero su look hizo pensar el parecido que tiene con Christina Aguilera y es que hay foto para comprobarlo.

Una foto de Sabrina Carpenter en los MTV VMAs 2025 hizo recordar a Christina Aguilera de 44 años de edad, en sus primeros performance donde su fama estaba en la cima, pero no solo con ella y hay pruebas.

El look de Sabrina Carpenter en los MTV VMAs 2025 que revivió en una foto a Christina Aguilar

El 7 de septiembre se realizó la edición 41 de los MTV VMAs 2025 donde Sabrina Carpenter fue una de las artistas que dio show especial en vivo para los nominados.

En el show de casi tres minutos, Sabrina Carpenter deslumbró con un look que dio vibes de Christina Aguilar para luego abrir la discusión sobre su parecido.

Sabrina Carpenter en los MTV VMAs 2025. (Charles Sykes / Invision/AP)

Y es que por medio de redes sociales tomaron una foto de la presentación de Sabrina Carpenter en los MTV VMAs 2025 donde apareció con un sostén plateado con flecos, asegurando que se parecía a Christina Aguilera.

Aunque Sabrina Carpenter no ha reaccionado a que la comparen con Christina Aguilera en sus primeros performance cuando estaba en la cima del género pop, sí dejó claro que le emocionó estar en los MTV VMAs 2025.

Esto debido a que fue la primera vez que Sabrina Carpenter cantaba “Tears” en los MTV VMAs 2025.

“Lágrimas en vivo por primera vez en los MTV VMAs 2025. ¡Esta actuación significa mucho para mí!”. Sabrina Carpenter, cantante.

¿Christina Aguilera o Britney Spears? Sabrina Carpenter se habría inspirado en ambas

Con una foto de Sabrina Carpenter en los MTV VMAs 2025 se aseguró su parecido con Christina Aguilera en sus primeros performance, pero otros tienen otra opinión.

Aunque confirmaron que la cantante daba vibras a ser la nueva Christina Aguilera, hubo quiénes aseguraron que es la hija de interprete de Beautiful y Britney Spears.

Y es que incluso, Sabrina Carpenter usó un sostén muy parecido a uno que Britney Spears utilizó en los 20001 en su gira Dream Within a Dream.

Además, Sabrina Carpenter utilizó el mismo recurso que Britney Spears para su tour, actuando bajo ‘la lluvia’.