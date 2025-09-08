Ya se vive la edición 41 de los MTV Video Music Awards 2025, así que no te pierdas la transmisión en vivo por SDP Noticias.
Tras el anuncio de los MTV Video Music Awards 2025 con los nominados de este año, te compartimos lo mejor de la premiación y ganadores en cada categoría.
Desde la UBS Arena de Elmont de Nueva York, Estados Unidos, los MTV Video Music Awards 2025 lograron la reunión de lo mejor de la música en su evento.
El público votó y hoy conocemos a lo más destacado de la música durante el año.
MTV Video Music Awards 2025 en vivo: Conoce lo mejor de la premiación
La ceremonia 41 de los MTV Video Music Awards 2025 se puede ver en vivo desde México por:
- Pluto TV en streaming
- Canal MTV de televisión de paga
Esta edición la llevará el rapero estadounidense LL Cool J -de 57 años de edad- y contará con las actuaciones especiales de:
- Lady Gaga, de 39 años de edad
- Doja Cat, de 29 años de edad
- Sabrina Carpenter, de 26 años de edad
Si no puedes ver los MTV Video Music Awards 2025 en vivo, a continuación te compartimos la lista completa de ganadores.
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Actuación MTV Push del año
- KATSEYE, Touch - enero 2025 - GANADORAS
- Shaboozey, A Bar Song (Tipsy) - agosto 2024
- Ayra Starr, Last Heartbreak Song - septiembre 2024
- Mark Ambor, Belong Together - octubre 2024
- Lay Bankz, Graveyard - noviembre 2024
- Dasha, Bye Bye Bye - diciembre 2024
- Jordan Adetunji, Kehlani - febrero 2025
- Leon Thomas, Yes It Is - marzo 2025
- Livingston, Shadow - abril 2025
- Damiano David, Next Summer - mayo 2025
- Gigi Perez, Sailor Song - junio 2025
- Role Model con Sally, When the Wine Runs Out - julio 2025
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Canción del año
- Rosé y Bruno Mars, APT. - GANADORES
- Alex Warren, Ordinary
- Billie Eilish, Birds of a Feather
- Doechii, Anxiety
- Ed Sheeran, Sapphire
- Gracie Abrams, I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile
- Lorde, What Was That
- Tate McRae, Sports Car
- The Weeknd, Playboi Carti por Timeless
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Afrobeats
- Tyla, Push 2 Start - GANADORA
- Asake y Travis Scott, Active
- Burna Boy ft. Travis Scott, TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea, Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Rema, Baby (Is It a Crime)
- Tems ft. Asake, Get It Right
- Wizkid ft. Brent Faiyaz, Piece of My Heart
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor K-Pop
- Lisa ft. Doja Cat y Raye, Born Again - GANADORAS
- Aespa, Whiplash
- Jennie, Like Jennie
- Jimin, Who
- Jisoo, Earthquake
- Stray Kids, Chk Chk Boom
- Rosé, Toxic Till the End
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Country
- Megan Moroney, Am I Okay? - GANADORA
- Chris Stapleton, Think I’m in Love With You
- Cody Johnson con Carrie Underwood, I’m Gonna Love You
- Jelly Roll, Liar
- Lainey Wilson, 4x4xU
- Morgan Wallen, Smile
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Artista del año
- Lady Gaga - GANADORA
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Canción del verano
- Just Keep Watching - Tate McRae - GANADORA
- Headphones On - Addison Rae
- Ordinary - Alex Warren
- Mystical Magical - Benson Boone
- All the Way - BigXthaPlug and Bailey Zimmerman
- The Subway - Chappell Roan
- Fast - Demi Lovato
- Jealous Type - Doja Cat
- Golden - HUNTR/X
- Blue Strips - Jessie Murph
- Daisies - Justin Bieber
- Shake It to the Max (FLY) (Remix) - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
- What I Want - Morgan Wallen and Tate McRae
- Love Me Not - Ravyn Lenae
- Manchild - Sabrina Carpenter
- 12 to 12 - Sombr
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video alternativo
- Sombr, Back to Friends - GANADOR
- Gigi Perez, Sailor Song
- Imagine Dragons, Wake Up
- Lola Young, Messy
- MGK and Jelly Roll, Lonely Road
- The Marías, Back to Me
MTV Video Music Awards 2025: Ganador Mejor video R&B
- Mariah Carey, Type Dangerous - GANADORA
- Chris Brown, Residuals
- Leon Thomas y Freddie Gibbs, Mutt (Remix)
- Partynextdoor, N o C h i l l
- Summer Walker, Heart of a Woman
- SZA, Drive
- The Weeknd y Playboi Carti, Timeless
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor artista revelación
- Alex Warren - GANADOR
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Video del año
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Billie Eilish, Birds of a Feather
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile
- Rosé y Bruno Mars, Apt
- Sabrina Carpenter, Manchild
- The Weeknd, Playboi Carti, Timeless
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Artista Pop (nueva categoría)
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman con Luke Combs, Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)
- Kendrick Lamar y SZA, Luther
- Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile
- Post Malone ft. Blake Sheltonm Pour Me a Drink
- Rosé y Bruno Mars, Apt.
- Selena Gomez y Benny Blanco, Sunset Blvd
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video pop
- Alex Warren, Ordinary
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran, Sapphire
- Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile
- Rosé y Bruno Mars, Apt.
- Sabrina Carpenter, Manchild
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video hip-hop
- Doechii, Anxiety
- Drake, Nokia
- Eminem ft. Jelly Roll, Somebody Save Me
- GloRilla ft. Sexyy Red, Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- LL Cool J ft. Eminem, Murdergram Deux
- Travis Scott, 4X4 – Cactus Jack/Epic Records
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video rock
- Coldplay, All My Love
- Evanescence, Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)
- Green Day, One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz, Honey – Roxie Records
- Linkin Park, The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots, The Contract
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video de Latinoamérica
- Bad Bunny, Baile Inolvidable
- J Balvin, Rio
- Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma, La Patrulla
- Rauw Alejandro y Romeo Santos, Khé
- Shakira, Soltera
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor álbum
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar, GNX
- Lady Gaga, Mayhem
- Morgan Wallen, I’m the Problem
- Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet
- The Weeknd, Hurry Up Tomorrow
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video de formato largo
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David, Funny Little Stories
- Mac Miller, Balloonerism
- Miley Cyrus, Something Beautiful
- The Weeknd, Hurry Up Tomorrow
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Video for good
- Burna Boy, Higher
- Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish
- Doechii, Anxiety
- Eminem ft. Jelly Roll, Somebody Save Me
- Selena Gomez y Benny Blanco, Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan, Sleepwalking
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor dirección
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga, Abracadabra
- Rosé y Bruno Mars, Apt.
- Sabrina Carpenter, Manchild
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor dirección de arte
- Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga, Abracadabra
- Lorde, Man Of The Year
- Miley Cyrus, End of the World
- Rosé y Bruno Mars, Apt.
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor fotografía
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran, Sapphire
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga, Abracadabra
- Miley Cyrus, Easy Lover
- Sabrina Carpenter, Manchild
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor edición de video
- Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish
- Ed Sheeran, Sapphire
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga, Abracadabra
- Sabrina Carpenter, Manchild
- Tate McRae, Just Keep Watching (De F1 La película)
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor coreografía
- Doechii, Anxiety
- FKA Twigs, Eusexua
- Kendrick Lamar, Not Like Us
- Lady Gaga, Abracadabra
- Tyla, Push 2 Start
- Zara Larsson, Pretty Ugly
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejores efectos visuales
- Ariana Grande, Brighter Days Ahead
- Lady Gaga, Abracadabra
- Rosé y Bruno Mars, Apt.
- Sabrina Carpenter, Manchild
- Tate McRae, Just Keep Watching (De F1 La película)
- The Weeknd, Hurry Up Tomorrow
MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor grupo
- Aespa
- BLACKPINK
- KATSEYE
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- My Chemical Romance
- The Marías
- twenty one pilots
- BLACKPINK
- Stray Kids