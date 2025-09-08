Ya se vive la edición 41 de los MTV Video Music Awards 2025, así que no te pierdas la transmisión en vivo por SDP Noticias.

Tras el anuncio de los MTV Video Music Awards 2025 con los nominados de este año, te compartimos lo mejor de la premiación y ganadores en cada categoría.

Desde la UBS Arena de Elmont de Nueva York, Estados Unidos, los MTV Video Music Awards 2025 lograron la reunión de lo mejor de la música en su evento.

El público votó y hoy conocemos a lo más destacado de la música durante el año.

MTV Video Music Awards 2025 en vivo: Conoce lo mejor de la premiación

La ceremonia 41 de los MTV Video Music Awards 2025 se puede ver en vivo desde México por:

Pluto TV en streaming

Canal MTV de televisión de paga

Esta edición la llevará el rapero estadounidense LL Cool J -de 57 años de edad- y contará con las actuaciones especiales de:

Lady Gaga, de 39 años de edad

Doja Cat, de 29 años de edad

Sabrina Carpenter, de 26 años de edad

Si no puedes ver los MTV Video Music Awards 2025 en vivo, a continuación te compartimos la lista completa de ganadores.

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Actuación MTV Push del año

KATSEYE, Touch - enero 2025 - GANADORAS

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy) - agosto 2024

Ayra Starr, Last Heartbreak Song - septiembre 2024

Mark Ambor, Belong Together - octubre 2024

Lay Bankz, Graveyard - noviembre 2024

Dasha, Bye Bye Bye - diciembre 2024

Jordan Adetunji, Kehlani - febrero 2025

Leon Thomas, Yes It Is - marzo 2025

Livingston, Shadow - abril 2025

Damiano David, Next Summer - mayo 2025

Gigi Perez, Sailor Song - junio 2025

Role Model con Sally, When the Wine Runs Out - julio 2025

KATSEYE, Actuación MTV Push del Año en MTV Video Music Awards 2025 (DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Canción del año

Rosé y Bruno Mars, APT. - GANADORES

Alex Warren, Ordinary

Billie Eilish, Birds of a Feather

Doechii, Anxiety

Ed Sheeran, Sapphire

Gracie Abrams, I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile

Lorde, What Was That

Tate McRae, Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti por Timeless

Rosé, Canción del año con Bruno Mars en MTV Video Music Awards 2025 (ANGELA WEISS / AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Afrobeats

Tyla, Push 2 Start - GANADORA

Asake y Travis Scott, Active

Burna Boy ft. Travis Scott, TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea, Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Rema, Baby (Is It a Crime)

Tems ft. Asake, Get It Right

Wizkid ft. Brent Faiyaz, Piece of My Heart

Tyla, Mejor K-Pop en MTV Video Music Awards 2025 (MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor K-Pop

Lisa ft. Doja Cat y Raye, Born Again - GANADORAS

Aespa, Whiplash

Jennie, Like Jennie

Jimin, Who

Jisoo, Earthquake

Stray Kids, Chk Chk Boom

Rosé, Toxic Till the End

VMAS 2025 BEST KPOP WINNER LISA OMG pic.twitter.com/p9QKbK0ymv — blackpink (@blckpinkpic) September 7, 2025

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Country

Megan Moroney, Am I Okay? - GANADORA

Chris Stapleton, Think I’m in Love With You

Cody Johnson con Carrie Underwood, I’m Gonna Love You

Jelly Roll, Liar

Lainey Wilson, 4x4xU

Morgan Wallen, Smile

Megan Moroney, Mejor country en MTV Video Music Awards 2025 (ROY ROCHLIN / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Artista del año

Lady Gaga - GANADORA

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Lady Gaga, Artista del año en MTV Video Music Awards 2025 (MANNY CARABEL / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Canción del verano

Just Keep Watching - Tate McRae - GANADORA

Headphones On - Addison Rae

Ordinary - Alex Warren

Mystical Magical - Benson Boone

All the Way - BigXthaPlug and Bailey Zimmerman

The Subway - Chappell Roan

Fast - Demi Lovato

Jealous Type - Doja Cat

Golden - HUNTR/X

Blue Strips - Jessie Murph

Daisies - Justin Bieber

Shake It to the Max (FLY) (Remix) - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

What I Want - Morgan Wallen and Tate McRae

Love Me Not - Ravyn Lenae

Manchild - Sabrina Carpenter

12 to 12 - Sombr

Tate McRae, Canción del verano en MTV Video Music Awards 2025 (ROY ROCHLIN / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video alternativo

Sombr, Back to Friends - GANADOR

Gigi Perez, Sailor Song

Imagine Dragons, Wake Up

Lola Young, Messy

MGK and Jelly Roll, Lonely Road

The Marías, Back to Me

Sombr, Mejor video alternativo en MTV Video Music Awards 2025 (@sombraccess)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador Mejor video R&B

Mariah Carey, Type Dangerous - GANADORA

Chris Brown, Residuals

Leon Thomas y Freddie Gibbs, Mutt (Remix)

Partynextdoor, N o C h i l l

Summer Walker, Heart of a Woman

SZA, Drive

The Weeknd y Playboi Carti, Timeless

Mariah Carey's acceptance speech for 'Type Dangerous' winning Best R&B Song at tonight's #VMAs. pic.twitter.com/41ywq8Z4em — Fan | Mariah Carey Charts (@chartmariah) September 7, 2025

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor artista revelación

Alex Warren - GANADOR

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Alex Warren, Mejor artista revelación en MTV Video Music Awards 2025 (ROY ROCHLIN / Getty Images via AFP)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Video del año

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Billie Eilish, Birds of a Feather

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile

Rosé y Bruno Mars, Apt

Sabrina Carpenter, Manchild

The Weeknd, Playboi Carti, Timeless

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor Artista Pop (nueva categoría)

Ariana Grande

Charli xcx

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor colaboración

Bailey Zimmerman con Luke Combs, Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar y SZA, Luther

Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile

Post Malone ft. Blake Sheltonm Pour Me a Drink

Rosé y Bruno Mars, Apt.

Selena Gomez y Benny Blanco, Sunset Blvd

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video pop

Alex Warren, Ordinary

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Ed Sheeran, Sapphire

Lady Gaga y Bruno Mars, Die with a Smile

Rosé y Bruno Mars, Apt.

Sabrina Carpenter, Manchild

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video hip-hop

Doechii, Anxiety

Drake, Nokia

Eminem ft. Jelly Roll, Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red, Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar, Not Like Us

LL Cool J ft. Eminem, Murdergram Deux

Travis Scott, 4X4 – Cactus Jack/Epic Records

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video rock

Coldplay, All My Love

Evanescence, Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)

Green Day, One Eyed Bastard

Lenny Kravitz, Honey – Roxie Records

Linkin Park, The Emptiness Machine

Twenty One Pilots, The Contract

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video de Latinoamérica

Bad Bunny, Baile Inolvidable

J Balvin, Rio

Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma, La Patrulla

Rauw Alejandro y Romeo Santos, Khé

Shakira, Soltera

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor álbum

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar, GNX

Lady Gaga, Mayhem

Morgan Wallen, I’m the Problem

Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet

The Weeknd, Hurry Up Tomorrow

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor video de formato largo

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David, Funny Little Stories

Mac Miller, Balloonerism

Miley Cyrus, Something Beautiful

The Weeknd, Hurry Up Tomorrow

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Video for good

Burna Boy, Higher

Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish

Doechii, Anxiety

Eminem ft. Jelly Roll, Somebody Save Me

Selena Gomez y Benny Blanco, Younger and Hotter Than Me

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan, Sleepwalking

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor dirección

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga, Abracadabra

Rosé y Bruno Mars, Apt.

Sabrina Carpenter, Manchild

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor dirección de arte

Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga, Abracadabra

Lorde, Man Of The Year

Miley Cyrus, End of the World

Rosé y Bruno Mars, Apt.

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor fotografía

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Ed Sheeran, Sapphire

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga, Abracadabra

Miley Cyrus, Easy Lover

Sabrina Carpenter, Manchild

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor edición de video

Charli xcx, Guess featuring Billie Eilish

Ed Sheeran, Sapphire

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga, Abracadabra

Sabrina Carpenter, Manchild

Tate McRae, Just Keep Watching (De F1 La película)

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor coreografía

Doechii, Anxiety

FKA Twigs, Eusexua

Kendrick Lamar, Not Like Us

Lady Gaga, Abracadabra

Tyla, Push 2 Start

Zara Larsson, Pretty Ugly

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejores efectos visuales

Ariana Grande, Brighter Days Ahead

Lady Gaga, Abracadabra

Rosé y Bruno Mars, Apt.

Sabrina Carpenter, Manchild

Tate McRae, Just Keep Watching (De F1 La película)

The Weeknd, Hurry Up Tomorrow

MTV Video Music Awards 2025: Ganador a Mejor grupo

Aespa

BLACKPINK

KATSEYE

SEVENTEEN

Stray Kids

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

My Chemical Romance

The Marías

twenty one pilots

BLACKPINK

